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韓職／柳賢振重返韓國亮相 最快球速進步到144公里

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
柳賢振回韓加盟韓華鷹，進行隊內分組賽。擷圖自X
柳賢振回韓加盟韓華鷹，進行隊內分組賽。擷圖自X

韓職棒韓華鷹隊左投柳賢振，今天首次在隊內分組賽亮相，披上過去熟悉的99號球衣，投3局失1分退場；南韓媒體韓聯社指出，儘管並非正式比賽，這是柳賢振繼2012年10月4日之後，再度登上韓職球場投手丘。

這場在韓華鷹主場進行的隊內分組賽，柳賢振用47球完成3局任務，被安打1支、保送1次，投出3次三振，唯一失分出現在第2局，此役最快球速144公里，比5天前投打練習快了5公里。

柳賢振2006年展開韓職生涯，在韓華鷹7個球季投出98勝52敗1救援，防禦率2.80，2013年起轉戰大聯盟，在道奇、藍鳥隊歷經10季留下78勝48敗1救援，防禦率3.27的成績，也賺進超過1億3389萬美元。

柳賢振今年重返韓職老東家，將在3月25日滿37歲，韓華鷹簽下8年170億韓元合約（約合台幣4億元），寫下韓職新紀錄。

韓職官辦熱身賽後天開打，柳賢振預定登板兩場，分別是12、17日，接下來就是迎接23日開幕戰任務，將在首爾蠶室棒球場對決衛冕軍LG雙子隊，重新展開挑戰韓職百勝之路。

柳賢振 道奇 韓職

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