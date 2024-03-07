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中職／不藏了！韓國美女安芝儇 透露最喜歡台鋼雄鷹的人是他

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國啦啦隊美女安芝儇(右) 與台鋼雄鷹教頭洪一中合影。安芝儇IG
韓國啦啦隊美女安芝儇(右) 與台鋼雄鷹教頭洪一中合影。安芝儇IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋，加上魔鬼身材，獲得不少粉絲關注，於今天她在個人IG上PO文，與球隊總教練洪一中及陣中球星王柏融一起上台灣的電視節目，安芝儇還特別寫道，「最喜歡總教練了💚#2💚」。

安芝儇還分享一張與王柏融合照，也寫上「大王最親切了😬」。

貼文一出引發不少球迷關注，網友留言表示，「羡慕嫉妒恨他們，哈哈。」、「漂亮的畫面；完美的團隊組合。」、「畫面好好看，台鋼加油。」甚至有人說，「夫妻臉。」

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