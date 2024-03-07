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12強／中華隊總教練 中職推薦曾豪駒

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
曾豪駒。本報資料照片
曾豪駒。本報資料照片

第三屆世界棒球12強賽將在今年11月登場，中華職棒聯盟昨召開領隊會議，決定推薦曾豪駒作為中華隊教練人選，仍要等待與中華棒協一同召開選訓會議後才能定案，他表示「為了台灣棒球」願意承擔壓力。

中華隊前兩屆12強賽分別由郭泰源、洪一中執掌兵符，第三屆從中職現役教練中做選擇，聯盟秘書長楊清瓏說，領隊們認同由曾豪駒擔任，近期會與棒協約定時間，預計下周召開選訓會議。

曾豪駒2019年年底接任樂天桃猿隊總教練，近兩年都帶隊打進總冠軍賽，今年球季轉任二軍總教練，過去曾擔任2019年12強及2023年經典賽中華隊打擊教練，但中華隊總教練還是第一次。

楊清瓏指出，曾豪駒曾擔任一軍總教練，成績優異，且熟悉中華隊運作，考量賽季一軍總教練有戰績壓力，所以選擇二軍總教練，「在投入中華隊上，時間比較充裕。」中職一軍賽季要打到10月底，與12強開打時間十分接近。

曾豪駒坦言接獲聯盟徵詢時，「思考了一段時間。」最終決定答應，「為了台灣棒球，貢獻一份心力。」他也希望藉由選手、教練的協助，「把中華隊帶好，讓台灣棒球更被世界看到。」

等到選訓會議決定12強總教練人選後，接下來將陸續產生教練團名單、選手大名單，而若最終通過由曾豪駒擔任，中職明星賽也將比照近年模式，由他選出12強中華隊，對戰中職明星隊。

世界棒球12強 中華隊 教練 曾豪駒

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