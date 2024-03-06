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中職／確定投球計時新規 一軍、冠軍賽登錄人數有變

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職確定投球計時新規。報系資料照
中職確定投球計時新規。報系資料照

中華職棒聯盟今天召開領隊會議，除了討論世界棒球12強賽總教練人選，也追認日前總教練會議通過的變動，另外一軍登錄人數增加到28人，季後賽、總冠軍賽出賽名單從28人增加到32人。

中職先前在總教練會議中，提出新球季的多項大變動，包含投球計時規範更嚴格、開放使用PitchCom、延長賽突破僵局制等，今日領隊會議也全數通過。

另外，今年球季開始，中職一軍登錄人數也有改變，從每場最多登錄27人，改為每場最多登錄28人，不過隨隊人員從4人減為3人。

季後賽、總冠軍賽部分，每隊可提出總教練1人、教練10人、選手32人的系列賽出賽名單，但每一場比賽可上場的登錄人數依舊維持在28人；外國選手限制一樣為3人，要在首場比賽開始前一天提出出賽名單，且經公告後不得改變。

世界棒球12強 中職 中華職棒

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