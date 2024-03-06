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12強／接中華隊教頭有猶豫 曾豪駒：為了台灣棒球…
中華職棒聯盟今天在領隊會議中討論世界12強棒球賽總教練人選，最終決定推薦曾豪駒，獲得徵詢時，曾豪駒考慮許久，最終願意承擔關鍵是「為了台灣棒球」，中華隊教頭最終人選要等選訓會議通過。
中職經過內部討論人選後，推薦曾豪駒擔任12強中華隊總教練，預計下周與中華棒協一同召開選訓會議，經討論後定案，聯盟秘書長楊清瓏表示，事前有徵詢過曾豪駒，「他有這個意願，承擔這次責任。」
曾豪駒大概是在農曆年前獲得聯盟徵詢，他表示：「思考了一段時間，為了台灣棒球，貢獻一份心力，也希望能夠承擔這個責任。」
帶領中華隊的壓力不小，曾豪駒說：「壓力當然會有，但既然決定出來承擔，也希望帶出好成績。」他表示，還要倚賴其他選手、教練協助，「想要把聯盟、棒協、各球隊賦予的任務做到，把中華隊帶好，讓台灣棒球更被世界看到。」
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