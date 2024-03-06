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中職／全票通過！蔡其昌連任會長 史上第6人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今日舉行會員大會暨全體理監事會，現任會長蔡其昌獲在場理事20票全數通過，確定連任。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒今日舉行會員大會暨全體理監事會，現任會長蔡其昌獲在場理事20票全數通過，確定連任。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒今天舉行會員大會暨全體理監事會，現任會長蔡其昌獲在場理事20票全數通過，確定連任，成為第12屆中華職棒會長，也是史上第6位連任成功會長。

去年12月6球團發表聯合聲明，一致推薦蔡其昌擔任中華職業棒球大聯盟會長3年以來，各項成績在球團、球迷及全體職棒從業人員心目中，都是職棒聯盟會長職務的最佳人選。

按照規定，中職會長任期屆滿前2個月需開會改選，蔡其昌3年任期結束，中職今天召開會員大會暨全體理監事會，正式全票通過蔡其昌會長連任案，蔡其昌是繼陳重光、黃大洲、陳河東、趙守博、吳志揚後，第6位連任成功的會長。

蔡其昌任內作為立法院副院長，更推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過，此舉不只中職單一聯盟受益，台灣各項運動產業也都因為法案的運行，得以找到更多企業資源。

另外，蔡其昌也協助各球團向教育部體育署爭取補助，新北、桃園、台中等縣市政府進行棒球場地更新優化，經費超過3億元。

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