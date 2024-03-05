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棒球／華南金控青少棒捕手營 鄭達鴻任教練分享經驗

中央社／ 台北5日電
第3屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」5日至7日在台中舉行，邀請曾擔任國家代表隊捕手的鄭達鴻、陳瑞慕和黃佳瑋擔任訓練營教練團。圖為訓練營合照。（中華民國棒球協會提供）中央社
第3屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」5日至7日在台中舉行，邀請曾擔任國家代表隊捕手的鄭達鴻、陳瑞慕和黃佳瑋擔任訓練營教練團。圖為訓練營合照。（中華民國棒球協會提供）中央社

華南金控「一球圓一夢」計畫，為提升國內年輕捕手球員技術觀念，連3年舉辦青少棒捕手強化訓練營，今年於5日至7日在台中舉行，邀請具國手資歷的鄭達鴻、陳瑞慕和黃佳瑋擔任訓練營教練團。

華南金控「一球圓一夢」計畫今年邁入第18年，長期協助基層棒球運動發展及支持各項棒球賽事，並為提升國內年輕捕手球員技術及觀念，於民國111年起攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟協會舉辦「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，得到熱烈迴響。

第3屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」今天至7日在台中文中10棒球場舉行，邀請曾擔任國家代表隊捕手的鄭達鴻、陳瑞慕和黃佳瑋擔任訓練營教練團。

本屆共有30名來自全國國中硬式組棒球隊捕手參加，加上前2屆學員，3年來共有100名青少棒捕手參加「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，今年活動也特別製作「鐵捕紀念徽章」，讓參加的學員們能夠珍藏這難忘的回憶。

中華棒協常務理事葉志仙於開訓典禮公開表揚致贈感謝牌，由華南金控行政管理處處長陳伯壎代表受贈，感謝華南金控推動基層棒球不遺餘力。

陳伯壎表示，感謝中華棒協、台灣世界少棒聯盟協會和鄭達鴻總教練所帶領的教練團持續辦理青少棒捕手強化訓練營，透過專業教練團的教學及示範，幫助青少棒捕手提升球技，為台灣培育優秀年輕選手。

鄭達鴻提到，捕手任務繁多且瑣碎，本次訓練營採用全方位訓練課程，且以分組方式增強學習效能，除了基本的跑打守訓練外，也會針對捕手在比賽中會遇到的打暗號、狀況指揮、情報蒐集等進行講解，並分享比賽經驗，幫助學員提升能力，也為台灣棒球帶來更多助力。

棒協 棒球 鄭達鴻

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