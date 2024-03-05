中職／吳念庭在悍將面前開轟 藍愷青突破僵局1球搞定3出局
即將在今年投入中職選秀的前旅日選手吳念庭，今天隨全越運動棒球隊出戰富邦悍將隊，3打數敲出1安打，就是第4局從左投陳聖文手中敲出陽春砲，在這支握有狀元籤的球隊面前「商品展示」。
悍將B組今天在稻江棒球場進行自辦熱身賽，對手為業餘成棒全越運動，而吳念庭在選秀會前的空檔，選擇與全越簽下半年合約，投入訓練與出賽維持手感，今天擔任先發第三棒、三壘手。
悍將由黃子宸先發，投3局無失分，吳念庭首打席面對他打向投手方向出局；悍將4局換上陳聖文接手，面對的首位打者就是吳念庭，敲出陽春砲，全越在這局後續靠保送、二壘打追加1分，取得2：0領先。
悍將5局靠林澤彬、林岳谷連兩棒安打敲開攻勢，黃兆維的滾地球先送回1分，林莛淯再敲追平安打。
9局模擬突破僵局制，全越採業餘規則從一、二壘有人打起，悍將則是二壘有人開局。藍愷青把關9局上，只用1球讓古子恩敲出右外野平飛球遭到接殺，而壘上跑者皆提前起跑，悍將傳二壘再傳一壘，瞬間搞定3出局；9局下悍將面對高塩將樹的投球，首位打者賴柏均就以二壘打送回悍將致勝分，比賽繼續進行至3出局落幕，悍將以3：2贏球。
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