快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

中職／吳念庭在悍將面前開轟 藍愷青突破僵局1球搞定3出局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭隨全越運動棒球隊出戰富邦悍將隊，3打數敲出1安打，就是一發全壘打。 聯合報系資料照
吳念庭隨全越運動棒球隊出戰富邦悍將隊，3打數敲出1安打，就是一發全壘打。 聯合報系資料照

即將在今年投入中職選秀的前旅日選手吳念庭，今天隨全越運動棒球隊出戰富邦悍將隊，3打數敲出1安打，就是第4局從左投陳聖文手中敲出陽春砲，在這支握有狀元籤的球隊面前「商品展示」。

悍將B組今天在稻江棒球場進行自辦熱身賽，對手為業餘成棒全越運動，而吳念庭在選秀會前的空檔，選擇與全越簽下半年合約，投入訓練與出賽維持手感，今天擔任先發第三棒、三壘手。

悍將由黃子宸先發，投3局無失分，吳念庭首打席面對他打向投手方向出局；悍將4局換上陳聖文接手，面對的首位打者就是吳念庭，敲出陽春砲，全越在這局後續靠保送、二壘打追加1分，取得2：0領先。

悍將5局靠林澤彬、林岳谷連兩棒安打敲開攻勢，黃兆維的滾地球先送回1分，林莛淯再敲追平安打。

9局模擬突破僵局制，全越採業餘規則從一、二壘有人打起，悍將則是二壘有人開局。藍愷青把關9局上，只用1球讓古子恩敲出右外野平飛球遭到接殺，而壘上跑者皆提前起跑，悍將傳二壘再傳一壘，瞬間搞定3出局；9局下悍將面對高塩將樹的投球，首位打者賴柏均就以二壘打送回悍將致勝分，比賽繼續進行至3出局落幕，悍將以3：2贏球。

中職選秀 吳念庭

延伸閱讀

中職／悍將啦啦隊卡卡、百白離隊 慈妹確定續當FA

中職／辛元旭嗆辣三分砲 悍將連贏SSG登陸者兩場

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

日職／陽岱鋼現身！重返日本有稻葉牽線 暫不想中職

相關新聞

中職／吳念庭在悍將面前開轟 藍愷青突破僵局1球搞定3出局

即將在今年投入中職選秀的前旅日選手吳念庭，今天隨全越運動棒球隊出戰富邦悍將隊，3打數敲出1安打，第4局從左投陳聖文手中敲...

中職／江坤宇飛撲美技受關注 日媒：台灣第一游擊手

中信兄弟隊上周六在台北大巨蛋迎戰讀賣巨人隊，金手套游擊手江坤宇9局上大秀美技守備，也被日媒注意到。 兄弟投手吳俊偉9局上面臨一出局、三壘有人的危機，兄弟選擇趨前守備，巨人打者秋廣優人擊出強勁滾地

中職／悍將啦啦隊卡卡、百白離隊 慈妹確定續當FA

富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊專屬啦啦隊Fubon Angels今天公布異動，卡卡、百白離隊，其他原有成員則留隊，也一併...

中職／「職棒就是這麼現實」2021年進步獎游朝惟宣布退休

2021年最佳進步獎得主投手游朝惟，去年底被樂天放在60人名單外，他到統一獅及富邦悍將隊測試未通過後，昨晚在個人社群媒體宣布退休。 游朝惟職業生涯起步不順遂，2015年季中選秀落選，以自主培訓選

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開 女孩名單也公布了

中華職棒官辦熱身賽門票昨天開賣，兩場台北大巨蛋賽事預售開放內野下層1.3萬席銷售開紅盤，其中3月16日已經完售，中職聯盟...

中職／官辦熱身賽預售 大巨蛋2場各破萬

讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合落幕，巨人隊帶著1勝1和結束訪台行程。台北大巨蛋熱度未減，中職官辦熱身賽門票昨開放預售，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。