中職／江坤宇飛撲美技受關注 日媒：台灣第一游擊手

中信兄弟隊上周六在台北大巨蛋迎戰讀賣巨人隊，金手套游擊手江坤宇9局上大秀美技守備，也被日媒注意到。

兄弟投手吳俊偉9局上面臨一出局、三壘有人的危機，兄弟選擇趨前守備，巨人打者秋廣優人擊出強勁滾地球，江坤宇再度展現頂級守備能力，撲接後快傳一壘刺殺打者，把跑者凍在三壘，吳俊偉最終也安全下庄。

日媒《NTV NEWS24》也盛讚江坤宇的表現，指出江坤宇只有23歲，但已是台灣第一游擊手。日媒也詢問這次美技守備，江坤宇回應：「秋廣選手狀態非常好，所以我做好會來球的準備。」

江坤宇透露最喜歡的巨人球員是坂本勇人，從小就在網路上看坂本勇人的比賽影片，如今能和坂本同場競技，江坤宇直言，「非常興奮，我從小就在電視和電動上看到他。」