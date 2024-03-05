中職／「職棒就是這麼現實」2021年進步獎游朝惟宣布退休

2021年最佳進步獎得主投手游朝惟，去年底被樂天放在60人名單外，他到統一獅及富邦悍將隊測試未通過後，昨晚在個人社群媒體宣布退休。

游朝惟職業生涯起步不順遂，2015年季中選秀落選，以自主培訓選手身分加入桃猿，直到2019年4月14日才迎來一軍初登板，2021年成為桃猿牛棚大將，出賽51場，防禦率2.95，每局被上壘率1.03，獲得該季最佳進步獎。

不過游朝惟近2季都沒一軍出賽紀錄，上季在二軍出賽20場，防禦率5.31，每局被上壘率1.52，季後被樂天放在60人名單外，也沒成功找到新東家。

游朝惟個人IG宣布退休，他寫道，「棒球是我國小四年級開始到現在，今年也31歲了！想想也是時候該放下這顆手裡每天握著的球，這一路上有太多人的幫助，我真的心懷感激。」

「我的棒球人生到今年結束！我想也該為自己以後做什麼而著想，棒球再打可能只有一兩年，年紀到了實力不如人，職棒就是這麼現實！謝謝大家的支持與鼓勵！朝惟在這邊跟大家鞠躬道謝，接下來會盡全力去準備之後要做的事情，有機會再跟大家分享，謝謝。」