中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開 女孩名單也公布了

中華職棒官辦熱身賽門票昨天開賣，兩場台北大巨蛋賽事預售開放內野下層1.3萬席銷售開紅盤，其中3月16日已經完售，中職聯盟今天宣布加開內野上層，將在今天下午5點開放售票，也公布兩戰啦啦隊女孩陣容。

熱身賽進軍台北大巨蛋，3月16、17日特別安排熱身賽在大巨蛋，透過進行實戰測試，讓教練、球員與聯盟賽務同仁們提早進駐使用，在開季前做好充足準備。不同以往的球場魅力反映在這次預售狀況，兩場大巨蛋賽事確定突破萬人，打破中職熱身賽單場最多觀眾7068人，為中職寫下新篇章。

聯盟表示，為了感謝球迷熱烈支持，預計今天下午5點加開兩場大巨蛋內野上層區域，單場開放2萬席，期待熱身賽湧入更多球迷來現場感受大巨蛋魅力。

今年各地熱身賽也首度加入「假日女孩應援」，凡周六、日場次均有規劃應援，許多場次甚至有主客女孩雙應援，也讓球迷朋友們提早熱身，重新熟悉球員應援，因此大巨蛋以外之場地預售狀況也較去年成長近1成。

大巨蛋場次應援團名單率先公布，3月16日中信兄弟交手味全龍隊，Passion Sisters派出貴貴、小安、希希、曼容、Julie等，Dragon Beauties小龍女派出琪琪、馬妹、張晴、心璇、星岑等；3月17日富邦悍將、兄弟之戰，Fubon Angels推出東東、秀秀子、丹丹、安娜等，Passion Sisters派出妮可、短今、波波、君白、Julie等，。

熱身賽大巨蛋場次將於今日下午5點加開內野上層，下午4點系統將先暫停販售，並於5點重新開放預購，球迷可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享有85折優惠。