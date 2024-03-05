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中職／中職熱身賽預售 大巨蛋2場各破萬
讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合落幕，巨人隊帶著1勝1和結束訪台行程。台北大巨蛋熱度未減，中職官辦熱身賽門票昨開放預售，兩場大巨蛋賽事短短兩小時都確定破萬，成為歷年人氣最高的熱身賽，聯盟不排除開放更多觀眾進場。
巨人隊訪台兩場交流賽吸引6萬8780人湧進大巨蛋，2日巨人、中信兄弟隊之戰3萬7890人更創國內棒球賽單場新高；大巨蛋接下來1個月內還有6場比賽，都是中職熱身賽、例行賽，兄弟在其中5場出賽，能否繼續扮演「吸票機」值得觀察。
中職官辦熱身賽13日開打，兄弟16、17日在大巨蛋分別對決味全龍、富邦悍將隊，昨中午12時開賣門票，聯盟下午2時統計數字都已超過1萬張，達95%、80%，評估是否開放內野上層看台。
過去熱身賽觀眾最多是2015年3月14日桃園球場兄弟、猿隊之戰，吸引7068人進場；大巨蛋這兩戰確定刷新紀錄，目前規畫開放內野下層看台、上限2萬人，視預售狀況可能開放上層，單一票價500元是歷年熱身賽最高，預售票可享425元優惠。
大巨蛋帶來滿場球迷，卻發生外野看台漏水、排隊動線等問題，北市議員質疑因沒滿載測試導致原形畢露。市長蔣萬安昨說，將跨局處總檢討，針對這兩天的缺失嚴格要求，該改善就改善。
蔣萬安表示，第一天有特別先到大巨蛋視察交通，發現進場動線規畫不完善，已要求主辦方隔天改進，第二天賽事進場動線就比較順暢。至於整個散場車流、人流，與捷運公司、交通局事前沙盤推演，人潮疏散速度各40、30分鐘，都在預期中。
他說，這兩天進場人數新高難免會有些缺失，北市府就是面對問題解決問題，大巨蛋是BOT案，市府會持續給予各項協助並且監督。
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