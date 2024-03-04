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中職／辛元旭嗆辣三分砲 悍將連贏SSG登陸者兩場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊在自辦熱身賽以6：2擊敗南韓職棒SSG登陸者隊，辛元旭敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊在自辦熱身賽以6：2擊敗南韓職棒SSG登陸者隊，辛元旭敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在自辦熱身賽再與南韓職棒SSG登陸者隊交手，陳仕朋先發3局失1分，捕手搭檔戴培峰第2局敲兩分砲，辛元旭第7局補上三分砲，悍將終場以6：2贏球，熱身賽對SSG登陸者兩勝皆勝。

悍將此役共7任投手出賽，陳仕朋用50球，投3局被敲3安打、失1分，失分出現在一開賽，被首位打者敲出二壘打，下一棒推進三壘後接著出現捕逸，第4局起依序由張瑞麟、李建勳、陳冠勳、賴智垣、吳世豪、富藍戈登板，吳世豪負責的第8局被敲2安打、失1分，陳冠勳被敲1支內野安打，但只用3球完成3個出局數。

悍將在第2局戴培峰的兩分砲之後，第6局張進德、范國宸接連敲安，加上王念好的保送形成滿壘，孔念恩的滾地球形成雙殺，但悍將先一步跑回第3分；悍將7局下由林哲瑄、姚冠瑋接連敲安，辛元旭補上三分砲底定大局。

悍將打線出現9支安打，戴培峰、辛元旭都開轟之外，范國宸、張進德都有雙安，合力打下對SSG登陸者的二連勝。

戴培峰 辛元旭

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