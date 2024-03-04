巨人軍來台／那個清新可愛球僮是誰？網神出IG：不輸啦啦隊

國內職棒和職籃近年掀起啦啦隊熱潮，最近更有多名「韓援」加入，讓球迷不只能欣賞比賽，還能和啦啦隊一起享受應援樂趣。最近不只啦啦隊引發話題，讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合中，場邊的球僮也成為亮點之一。

昨天樂天桃猿與巨人隊在台北大巨蛋交手，有位女球僮擁有天使臉蛋和俏皮可愛模樣，每當她出現在場上遞球，就有許多網友詢問IG帳號，成為話題人物。

有專業網友神出她的名字叫姚沛杉，從Lamigo時期就是桃猿隊球迷，過去在中職賽場擔任桃園球場球僮，就吸引許多球迷關注。她在這次比賽又引發熱議，網友們紛紛表示，「漂亮」、「真的很可愛」、「不輸啦啦隊美眉」、「桃園球僮妹妹耶」、「真的很像李佳穎（藝人）」。