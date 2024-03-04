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中職／台北大巨蛋熱度未減 兩場熱身賽觀眾破萬創紀錄
中職官辦熱身賽將於13日開打，最受矚目的兩場台北大巨蛋賽事，門票預售從今天中午12點起跑，已經確定人數都破萬，將寫下歷年熱身賽新紀錄。
今年熱身賽共有30場，16、17日在大巨蛋進行兩場比賽，分別是中信兄弟、味全龍和兄弟、富邦悍將隊之戰，單一票價500元是歷年熱身賽最高，預售票可享425元優惠。
官辦熱身賽門票中午12點起在7-11統一超商門市機台、ibon售票網站開賣，兩場大巨蛋賽事仍是最大焦點，短短兩小時都已經達到1萬張以上，分別是95％、80％，聯盟正在評估售票狀況，考量是否開放內野上層看台。
這兩戰目前規畫開放內野下層看台，進場人數上限是2萬人。
中職過去熱身賽觀眾最多是2015年3月14日桃園球場兄弟、猿隊之戰，吸引7068人進場，也是唯一超過7千人觀戰的比賽，大巨蛋這兩戰確定刷新紀錄。
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