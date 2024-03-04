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中職／豪勁變身後勁向雄鷹報到 隊史首戰有機會對上老東家

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台鋼雄鷹隊第6位洋將後勁今天早抵台，全力備戰新球季。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊第6位洋將後勁今天早抵台，全力備戰新球季。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊第6位洋將後勁今天早上抵台，預定7日加入球隊訓練，他很開心有機會返回中職戰場，全力爭取開季名單，31日回鍋首戰就有機會對決老東家樂天桃猿隊。

雄鷹1日宣布簽下後勁，將穿上40號球衣，也是繼笠原祥太郎、小野寺賢人、哈瑪星（Nick Margevicius）、雷公（Reymin Guduan）、魔鷹（Steven Moya）之後，全隊第6名外籍球員。

後勁2021年以豪勁之名加盟猿隊，過去3季合計出賽162場（158場後援），戰績17勝9敗19中繼58救援、防禦率2.47，前年36救援寫下個人單季最佳紀錄，也奪下中職救援王。

雄鷹隊史一軍首戰將在31日作客桃園球場和猿隊交手，4月3、4日就要前進台北大巨蛋和中信兄弟隊展開2連戰，5日再回高雄澄清湖球場進行主場首戰，後勁說：「迫不及待想讓大家知道，很開心有機會回台，新球隊是新的開始，接下來會和大家一起努力，台鋼雄鷹加油。」

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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