快訊

巨人軍來台／30890人進場史上次高 巨猿強投交鋒前5局戰平

南跑道整修剩北跑道...班機起降壅塞遭旅客抱怨 桃園機場回應了

禾聯碩董事長蔡金土逝世 昔首推卡拉OK錄放影機大賣

中職／桃園棒球場整修趕開季 桃猿盼未來在大巨蛋辦主場

中央社／ 台北3日電
大巨蛋。記者王樹衡／攝影
大巨蛋。記者王樹衡／攝影

中華職棒樂天桃猿的主場樂天桃園棒球場目前正進行優化改善工程，領隊川田喜則表示，雖然進度有點落後，不過應該趕得上主場開幕戰，也希望未來有機會可以在大巨蛋辦主場賽事。

桃園棒球場從去年底開始進行優化改善工程，包括過去最常出現問題的草皮排水系統，還有觀眾座椅等。

桃猿隊本季主場首戰在3月31日，距今不到1個月的時間，桃猿隊領隊川田喜則今天表示，由於這個星期都在下雨，進度上沒有預定來得順暢，「不過相信好天氣之後可以追上進度，目前來講主場開幕戰來得及，草皮、排水系統、土壤部分全部都有在整修，把管線弄成新的」。

今天桃猿隊要在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊進行交流賽，不過桃猿隊本季例行賽是唯一沒有在大巨蛋辦主場賽事的球隊，整年僅2場大巨蛋客場，分別是開幕戰作客對上味全龍，還有6月14日對上中信兄弟。

談到台北大巨蛋，川田喜則表示，「是很好的巨蛋，在這個巨蛋打球應該是很幸福的事情」。不過，川田喜則指出，今年主場以桃園為主，之後有機會的話會跟桃園市政府討論，看有沒有機會在大巨蛋比賽，與市政府的合約部分無法透露，會跟市府多討論。

至於今天與巨人隊的交流賽，桃猿隊總教練古久保健二表示，希望球員們可以多看其他選手的表現去學習，「這是他們自己要去成長的，更何況今天那麼多觀眾進場，希望他們全力去打比賽，把能表現的東西全部表現好，好好享受投打對決」。

棒球 樂天桃猿 讀賣巨人

延伸閱讀

巨人軍來台／阿讓、恰恰聊過大巨蛋 至少能以教練身分見證

巨人軍來台／旅美生涯歷經多座巨蛋 林子偉看台北這顆真的不容易

讀賣巨人來台首戰開球儀式嗨翻天

圖輯／大巨蛋球賽散場 捷運國父紀念館站人潮擁擠

相關新聞

中職／桃園棒球場整修趕開季 桃猿盼未來在大巨蛋辦主場

中華職棒樂天桃猿的主場樂天桃園棒球場目前正進行優化改善工程，領隊川田喜則表示，雖然進度有點落後，不過應該趕得上主場開幕戰...

中職／花蓮今年17場賽事 爭取1.5億改善球場設備

花蓮今年將迎來17場中華職棒賽事，是歷來最多，不過，縣立棒球場啟用23年，部分設施老舊，縣府向中央提報更新計畫，爭取1億...

中職／統一獅再簽右投 第5位洋投裴瑞茲報到

中華職棒35年賽季即將開打，統一獅隊積極補強戰力，今天宣布簽下第5位洋投裴瑞茲（Hector Perez），也在今天抵達...

中職／熱身賽4日開賣！大巨蛋場2萬席 主客隊都有應援

全新賽季即將展開，2024合作金庫中華職棒熱身賽3月13日開打，熱身賽預售票將於3月4日中午12點起開賣，預售票享有85...

中職／豪勁變「後勁」 加入台鋼雄鷹成第6名洋將

備戰隊史第一個一軍賽季，台鋼雄鷹隊備妥洋將戰力，繼現有5名外籍站立後，今天宣布簽下前樂天桃猿隊後援投手豪勁（Bradin...

中職／王念好3安打還狙擊金廣鉉 悍將完封SSG登陸者

富邦悍將隊自辦熱身賽今天在嘉義市棒球場碰上南韓職棒SSG登陸者隊，湧入2000名球迷，悍將隊第一指名的新秀王念好單場3安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。