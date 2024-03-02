MLB／大谷翔平喜訊嚇到經典賽隊友 抱過大谷的人增加了
日職養樂多隊球員昨天到明治神宮參拜，曾在經典賽與大谷翔平奮戰的前隊友們，對他結婚的消息紛紛給予祝福，捕手中村悠平更開玩笑說：「抱過大谷的，可能只有我跟他太太吧。」
大谷翔平前天宣布結婚一事，由於事前保密到家，不僅球迷震驚，球員間也很意外，中村悠平就說：「真的嚇了一跳，但也是值得祝賀的好事。」並補上一句，「我還以為他會跟棒球當戀人，給我的印象就是這樣。」
去年3月的世界棒球經典賽，日本隊擊敗美國隊奪冠時，中村悠平衝上投手丘與大谷翔平相擁成為經典畫面，兩人雖曾密切相處，但中村悠平對大谷有交往對象的消息也很陌生。
經典賽日本隊投手高橋奎二將大谷翔平視為「雲端人物」，他也說：「我以為（大谷）就算結婚，也會隱藏一輩子，所以滿驚訝的。」
山田哲人、村上宗隆則是簡單祝福大谷，山田哲人還引用大谷在記者會上的名言，「他說『周圍的人太吵了』，所以我就不多說什麼了。」
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