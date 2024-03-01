快訊

「痛到快昏倒」趙少康開刀左手一大包 北榮醫曝1狀況易惡化

南韓爆大咖男星拍私密照、爽完分手搞消失 公司驚覺事態嚴重發聲了

中職／王念好3安打還狙擊金廣鉉 悍將完封SSG登陸者

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王念好單場3安打狙擊SSG登陸者隊。圖／富邦悍將隊提供
王念好單場3安打狙擊SSG登陸者隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊自辦熱身賽今天在嘉義市棒球場碰上南韓職棒SSG登陸者隊，湧入2000名球迷，悍將隊第一指名的新秀王念好單場3安猛打賞，還有長打演出，首局就從金廣鉉手中敲出安打貢獻打點，悍將隊終場以4：0擊敗SSG登陸者隊。

SSG今天推出王牌投手金廣鉉先發，1局上就遭遇亂流，悍將隊李宗賢、王念好安打串聯，悍將隊以單局3安打先馳得點，讓金廣鉉投2局失1分。

悍將隊打線比賽後段串聯，高國麟、范國宸和張進德皆貢獻帶有打點的安打，悍將隊在第6到8局各拿1分。

悍將隊投手群則力壓SSG打線，火球男連線曾峻岳、富藍戈在比賽後段各投1局皆讓對手3上3下，首次在熱身賽上場的富藍戈最快球速153公里，終場悍將隊讓SSG登陸者無法破蛋。

悍將隊今天也在嘉義市棒球場舉辦球迷活動，賽後女孩、球員為球迷進行簽名見面會，吸引2000人次球迷到場參與。

王念好 金廣鉉

延伸閱讀

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

韓職／冠軍隊來嘉義春訓 可望一睹秋信守等球星風采

中職／悍將投手放榜 拿過進步獎的游朝惟未通過、留用范柏絜

中職／恐無緣張育成 悍將祝福他上大聯盟、會保持聯繫

相關新聞

日職／金髮陽岱鋼現身火腿新主場 與恩師合影掀回憶殺

陽岱鋼今年重返日本職棒體系，昨天已返日，準備出席新東家舉辦的加盟記者會。今天他身穿正裝，搭配金髮造型，現身火腿隊新主場「艾斯康球場」，立刻成為焦點，日媒直呼他就像電影明星。 獨立聯盟球隊「Ois

中職／安芝儇只穿內衣性感躺床上 肚臍眼水蛇腰又讓網暴動

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋，加上魔鬼身材，獲得許多粉絲關注。她也經常在個人IG分享私下生活，今天她上傳兩張躺在床上的照片，又讓網友們暴動，直呼「性感女神」。 從圖片中可見，安芝儇只

中職／豪勁變「後勁」 台鋼雄鷹第6名洋將轉先發再出發

備戰隊史第一個一軍賽季，台鋼雄鷹隊備妥洋將戰力，繼現有5名外籍站立後，今天宣布簽下前樂天桃猿隊後援投手豪勁（Bradin...

中職／王念好3安打還狙擊金廣鉉 悍將完封SSG登陸者

富邦悍將隊自辦熱身賽今天在嘉義市棒球場碰上南韓職棒SSG登陸者隊，湧入2000名球迷，悍將隊第一指名的新秀王念好單場3安...

中職／中信兄弟曝2啦啦隊外援影片 網友猜測是她們

近日有傳聞中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」將有外援加入，今天稍早粉專釋出一段神祕影片，第一幕是機場畫面，間接證實這項消息，各大論壇也開始分析可能人選。 Passion Siste

中職／圓台南棒球夢！斥資34億元的亞太棒球村將完工

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，今天上午由台南市長黃偉哲、教育部常次林騰蛟主持上梁典禮，黃偉哲表示，今年9月就能如期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。