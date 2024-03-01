中職／王念好3安打還狙擊金廣鉉 悍將完封SSG登陸者

富邦悍將隊自辦熱身賽今天在嘉義市棒球場碰上南韓職棒SSG登陸者隊，湧入2000名球迷，悍將隊第一指名的新秀王念好單場3安猛打賞，還有長打演出，首局就從金廣鉉手中敲出安打貢獻打點，悍將隊終場以4：0擊敗SSG登陸者隊。

SSG今天推出王牌投手金廣鉉先發，1局上就遭遇亂流，悍將隊李宗賢、王念好安打串聯，悍將隊以單局3安打先馳得點，讓金廣鉉投2局失1分。

悍將隊打線比賽後段串聯，高國麟、范國宸和張進德皆貢獻帶有打點的安打，悍將隊在第6到8局各拿1分。

悍將隊投手群則力壓SSG打線，火球男連線曾峻岳、富藍戈在比賽後段各投1局皆讓對手3上3下，首次在熱身賽上場的富藍戈最快球速153公里，終場悍將隊讓SSG登陸者無法破蛋。

悍將隊今天也在嘉義市棒球場舉辦球迷活動，賽後女孩、球員為球迷進行簽名見面會，吸引2000人次球迷到場參與。