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日職／金髮陽岱鋼現身火腿新主場 與恩師合影掀回憶殺

聯合新聞網／ 綜合報導
清水雅治(左)、陽岱鋼(右)。 截圖自火腿官方X
清水雅治(左)、陽岱鋼(右)。 截圖自火腿官方X

陽岱鋼今年重返日本職棒體系，昨天已返日，準備出席新東家舉辦的加盟記者會。今天他身穿正裝，搭配金髮造型，現身火腿隊新主場「艾斯康球場」，立刻成為焦點，日媒直呼他就像電影明星。

獨立聯盟球隊「Oisix新潟Albirex」今年正式加入日職二軍，先前宣布網羅陽岱鋼，引發台日球迷熱議。陽岱鋼前天在台灣召開記者會，說明這次重返日本是火腿隊二軍監督稻葉篤紀牽線。

陽岱鋼新東家和火腿二軍今天在艾斯康球場交手，陽岱鋼現身後成為焦點，他和火腿前監督栗山英樹和二軍監督稻葉篤紀問候，更和昔日外野守備教練清水雅治合影，火腿官方X分享照片後，勾起許多球迷心中的回憶，紛紛留言表示，「歡迎回來」、「陽岱鋼有朝一日會重返日職」、「希望陽岱鋼一切順利」。

現年59歲的清水雅治2008年到2012年期間，在火腿擔任一軍外野守備和跑壘教練，幫助陽岱鋼從內野手轉任外野手，他離隊後曾到樂天金鷲和阪神虎隊執教，今年重返火腿，擔任農場統籌教練。

陽岱鋼

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