中職／安芝儇只穿內衣性感躺床上 肚臍眼水蛇腰又讓網暴動
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋，加上魔鬼身材，獲得許多粉絲關注。她也經常在個人IG分享私下生活，今天她上傳兩張躺在床上的照片，又讓網友們暴動，直呼「性感女神」。
從圖片中可見，安芝儇只穿著白色超短版上衣和內褲，眼神看向窗外，魔鬼水蛇腰和香肩一覽無遺，同時散發出女神氣質。
貼文一出，網友紛紛留言表示，「戀愛了」、「太漂亮了」、「安芝儇公主」、「我心目中韓國啦啦隊第一美人」、「真的是最好的身材」。
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