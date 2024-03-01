快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

中職／安芝儇只穿內衣性感躺床上 肚臍眼水蛇腰又讓網暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
安芝儇。 截圖自安芝儇IG
安芝儇。 截圖自安芝儇IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋，加上魔鬼身材，獲得許多粉絲關注。她也經常在個人IG分享私下生活，今天她上傳兩張躺在床上的照片，又讓網友們暴動，直呼「性感女神」。

從圖片中可見，安芝儇只穿著白色超短版上衣和內褲，眼神看向窗外，魔鬼水蛇腰和香肩一覽無遺，同時散發出女神氣質。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「戀愛了」、「太漂亮了」、「安芝儇公主」、「我心目中韓國啦啦隊第一美人」、「真的是最好的身材」。

相關新聞

中職／安芝儇只穿內衣性感躺床上 肚臍眼水蛇腰又讓網暴動

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋，加上魔鬼身材，獲得許多粉絲關注。她也經常在個人IG分享私下生活，今天她上傳兩張躺在床上的照片，又讓網友們暴動，直呼「性感女神」。 從圖片中可見，安芝儇只

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

富邦悍將隊「攻蛋」傳出好消息，今天球團發布新聞稿，確定本季也要在台北大巨蛋舉辦主場賽事，5月有3場比賽挪到台北大巨蛋舉辦...

中職／中信兄弟曝2啦啦隊外援影片 網友猜測是她們

近日有傳聞中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」將有外援加入，今天稍早粉專釋出一段神祕影片，第一幕是機場畫面，間接證實這項消息，各大論壇也開始分析可能人選。 Passion Siste

中職／圓台南棒球夢！斥資34億元的亞太棒球村將完工

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程，今天上午由台南市長黃偉哲、教育部常次林騰蛟主持上梁典禮，黃偉哲表示，今年9月就能如期...

中職／獅隊公布上半季主題日 高國慶526引退賽、傑尼獅走港風

中職35年將在3月30日開打，今年也是統一獅隊史35周年，獅隊今天公布上半季行銷主題活動，推出七大不同主題類型活動。

日職／大谷新娘是誰？清宮幸太郎搞笑曝光女主角身分

大谷翔平昨天無預警公布婚訊，各界飄來雪花般的祝福，其中要以日本火腿隊清宮幸太郎最吸睛，轉貼大谷的婚訊聲明，放上自己在感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。