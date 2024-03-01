中職／安芝儇只穿內衣性感躺床上 肚臍眼水蛇腰又讓網暴動

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋，加上魔鬼身材，獲得許多粉絲關注。她也經常在個人IG分享私下生活，今天她上傳兩張躺在床上的照片，又讓網友們暴動，直呼「性感女神」。

從圖片中可見，安芝儇只穿著白色超短版上衣和內褲，眼神看向窗外，魔鬼水蛇腰和香肩一覽無遺，同時散發出女神氣質。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「戀愛了」、「太漂亮了」、「安芝儇公主」、「我心目中韓國啦啦隊第一美人」、「真的是最好的身材」。