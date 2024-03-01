中職／中信兄弟曝2啦啦隊外援影片 網友猜測是她們

近日有傳聞中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」將有外援加入，今天稍早粉專釋出一段神祕影片，第一幕是機場畫面，間接證實這項消息，各大論壇也開始分析可能人選。

Passion Sisters稍早證實有外援加入，經紀人表示，會規劃增加外援的原因，是希望能透過這次機會讓PS女孩更加國際化，拓展國際新視野，讓隊員們學習和了解其他國家的啦啦隊員是如何看待應援，進而提升團體競爭力。

消息一出，立刻引發熱議，許多網友猜測這兩人可能是邊嘏燏和李丹妃。現年24歲的邊嘏燏是李多慧前隊友，擁有可愛外表和大眼睛，獲得不少忠實粉絲，目前IG追蹤數有15.5萬，先前就有球迷敲碗她能來台，如今有望美夢成真。