巨人軍來台／戶鄉翔征扛首戰先發 台灣印象來自王柏融
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，讀賣巨人隊將別具意義的首戰先發交到戶鄉翔征手中，他也為此提前備戰，「對我來說，這是開季前重要的一場比賽。」
讀賣巨人隊2日要與中信兄弟隊交手、3日對戰樂天桃猿隊，地點在剛落成的台北大巨蛋，戶鄉翔征昨天一下飛機就到球場練投，預定行程以外的練習時間，他表示：「很想要趕快練習，儘早進入狀況，希望以自在的狀態面對比賽。」
對於台北大巨蛋，戶鄉翔征認為投手丘的角度跟東京巨蛋差不多，因此很容易適應，寬敞的程度讓他想到札幌巨蛋，而人工草皮的柔軟度則像是名古屋巨蛋。
過去對兄弟球員沒有交手經驗，戶鄉翔征表示，今晚球隊情蒐應該會提供情報，「會好好看資料、影片，思考如何對決。」對於台灣球員的印象來自曾對決過的王柏融，「他是揮棒很有爆發力，也很會纏鬥的選手，期待明天對上台灣球員，能跟王柏融以外的人對決。」
去年球季戶鄉翔征繳出4場完投，是中央聯盟最多，他也說，作為先發投手的目標就是完投，但這是困難的挑戰，今年目標是減少用球數，而這次來台灣是很重要比賽，「希望能夠拉長局數、測試球種，展望今年球季。」
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