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中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊本季也要加入「攻蛋」行列。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊本季也要加入「攻蛋」行列。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「攻蛋」傳出好消息，今天球團發布新聞稿，確定本季也要在台北大巨蛋舉辦主場賽事，5月有3場比賽挪到台北大巨蛋舉辦，將碰上台鋼雄鷹隊，也讓本季進軍大巨蛋的中職球隊增加為5隊。

悍將隊從年初即表態有意安排幾場賽事在台北大巨蛋，而聯盟在27日公布賽程時，當時版本有味全龍、中信兄弟、台鋼雄鷹、統一獅隊安排大巨蛋賽事，悍將及猿隊維持60場都在新莊及桃園球場，但悍將球團並未放棄挑戰大巨蛋，近幾天持續協商，最終確定加入「攻蛋」行列。

悍將球團今日宣布上半季主場場地異動，5月24、25、26日之主場賽事將移至台北大巨蛋舉辦，對戰組合為雄鷹隊。悍將感謝中華職棒大聯盟、新北市政府體育局及遠雄巨蛋公司等單位的支持協助，讓悍將球迷在大巨蛋的啟用首年，也可在大巨蛋裡體驗富邦主場的熱情魅力。

悍將致力打造中職最佳球場體驗，經營新莊主場有成深受球迷好評，在台北大巨蛋完工後，悍將球團即持續評估進軍台北大巨蛋舉辦主場賽事的可能性，同時也與簽訂新莊球場OT合約的新北市政府體育局密切溝通，昨日敲定上半季5月24、25、26日移師到台北大巨蛋進行主場賽事，此系列戰同時安排主題活動，相關活動內容及票價將另行公佈。

為感謝亞瑟傳奇家族會員長期支持，因應本次悍將主場前進大巨蛋，球團提供自2018年起申辦全年季票／亞瑟傳奇家族會員滿五年以上（須含2024年）之家族會員，可享季票座位免加價升級大巨蛋主場場次席位；未滿五年之亞瑟傳奇家族會員（須含2024年），可享季票座位升等大巨蛋主場優惠折價，或依本年度會費進行三場次退費。另針對亞瑟王會員提供大巨蛋三日優惠套票購票權益，符合資格之家族會員將另行以電子郵件或簡訊通知。

中職 台鋼雄鷹 富邦悍將

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