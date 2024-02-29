巨人軍來台／藍藍回台馬上大巨蛋場勘 聞大谷婚訊：國際失戀日
日職讀賣巨人隊一軍來台，將於3月2日、3日分別與中華職棒中信兄弟與樂天桃猿隊交手，全台關注，而三支隊伍啦啦隊演出也是現場重要的一個環節，樂天桃猿Rakuten Girls人氣成員藍藍，於結束日本之行後，於今天馬上進入大巨蛋場勘上班，展現專業敬職的一面，只是聞訊大谷翔平結婚消息，她在IG限動上傳大哭的畫面，寫上「但還是好難過，國際失戀日。」
藍藍先在限動說，「一下飛機就衝到巨蛋上班惹」，為本周日的比賽先做準備，而今天樂天桃猿全隊也開始在大巨蛋練球，迎接對巨人一軍的比賽。
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