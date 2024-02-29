中職／安芝儇與韓國網紅逛六合夜市喝醉 不計形象竟抓對方頭髮要打架

會說中文，住在台灣有著傲人胸圍的「大奶美女」YTR韓國女生Judy，是擁有超過50萬人訂閱的網紅，於昨天她發布最新影片「住在高雄的韓國拉拉隊芝儇..適應得好嗎? 她被六合夜市的熱情感感動！」，內容拍攝與中華職棒新軍台鋼獵鷹隊人氣韓籍啦啦隊安芝儇一起逛六合夜市，並且喝酒大吃美食的影片，安芝儇酒後開心大談融入高雄，還說自己是「台灣人」，完全融入台灣的生活，兩位美女合體吸引近15萬次觀看，然而影片最後「彩蛋」，竟是安芝儇抓著Judy頭髮要打架的畫面，完全不計形象的有趣畫面。

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安芝儇在前往高雄六合夜市前還說著「高雄是我的地盤」，然而與有「酒帝」Judy過招喝酒，她有點不勝酒力，親口說出「我醉了」，但喝醉酒的模樣仍是相當可愛，而且喝醉還會說不少中文甚至台語，讓人覺得親切又可愛；影片一幕安芝儇醉倒在Judy身上，還一直之間讓Judy手足無措，「她醉了，怎麼辦，回家吧」，安芝儇卻玩得很盡興，最後說出，「我現在在高雄幸福生活著。」讓人感動。

結尾「彩蛋」那一幕，成了兩個女人的戰爭，但看得出來仍是好交情。

網友留言說，「芝儇真的喝茫了，完全放飛自己。」、「Judy又跟小安合體了，這樣大家才有眼福了。」、「酒帝真的已經被安虐了。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康