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中職／李多慧IG小帳發文預告將回歸？扭臀熱舞又引轟動

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自IG
李多慧。 截圖自IG

韓籍啦啦隊女神李多慧來台後人氣水漲船高，她的一舉一動都備受關注，許多台灣粉絲好奇明年是否還能在球場上看見她的身影。她今天在IG小帳分享美照並發文，內容相當耐人尋味。

李多慧將4張美照合成，她穿著紅色細肩帶背心，展露香肩及事業線，並寫道「有趣的事情正發生中，我們馬上見面吧。」貼文一出，網友紛紛留言向她喊話，「非常想念多慧 期待來台灣」、「快點回來台灣吧」、「大家都很想妳 快回來」。

中職休賽季期間，李多慧仍不忘與粉絲互動，經常在個人IG分享生活及跳舞影片，她上周才大跳知名南韓女團「LE SSERAFIM」新歌「EASY」，穿著知名運動內衣展現超狂水蛇腰，並大秀驚人舞技，獲粉絲們狂讚。

昨天她又跳起LE SSERAFIM另一首新歌「Smart」，將舞蹈中「扭臀」部分發揮得淋淋盡致，網友們也表示，「根本是LE SSERAFIM新成員吧 太會跳」、「妳沒說這影片有5小時」、「這部影片就可以讓我看一個禮拜了」。

啦啦隊 李多慧

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