聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／旅美旅澳2年 陽岱鋼返日職許願重現二刀流

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
陽岱鋼分享挑戰美國、澳洲職棒收穫及新球季展望。記者侯永全／攝影
陽岱鋼分享挑戰美國、澳洲職棒收穫及新球季展望。記者侯永全／攝影

旅外好手陽岱鋼返台，昨天以一頭鮮明金髮現身記者會，分享近年從美國、澳洲到重返日職二軍的心路歷程，甚至許下重現「二刀流」的心願，雖然即將到新球隊報到，但他也不忘前隊友，拚看看趕場參與讀賣巨人90周年紀念台灣試合。

陽岱鋼2021年結束與巨人隊5年合約後，陸續加盟美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊、高點搖椅隊，中間還到澳職布里斯本俠盜隊效力，今年初和新成立的日職二軍Oisix新潟Albirex隊簽約，暌違3年返日打球。

陽岱鋼透露，會決定回到日職，是因為大前輩稻葉篤紀的聯繫，「他希望二軍的比賽能夠更受到矚目。」看見Oisix新潟Albirex全隊朝一軍發展的心意，陽岱鋼也期待藉由自己，讓更多台灣人認識這支球隊。

回顧過去兩年旅美、旅澳生涯，陽岱鋼認為收穫很多，尤其前年登板投球1局、無失分更讓他津津樂道，還向老友達比修有請益投球訣竅，期待回到日職也有機會投球，「這是我的目標。」

Oisix新潟Albirex將在3月1日、2日與日本火腿隊二軍交手，陽岱鋼今天就要飛日本報到，但不放棄參加2日、3日讀賣巨人交流賽的機會，「如果時間來得及，會趕回來跟隊友吃個飯。」

巨人交流賽3月3日將上演重頭戲，「亞洲巨砲」呂明賜重穿巨人球衣，與另名巨人退役台將姜建銘一同在台北大巨蛋擔任開球貴賓。

台灣人 日本 美國

延伸閱讀

影／看到台北大巨蛋 陽岱鋼：想進去比賽

日職／美式vs.日式差在哪 陽岱鋼給答案：細膩方向不同

日職／找達比修請益 陽岱鋼體驗二刀流佩服大谷

巨人軍來台／陽岱鋼期待見過去隊友 想約吃飯要當飛人

相關新聞

日職／陽岱鋼現身！重返日本有稻葉牽線 暫不想中職

好久不見！旅外好手陽岱鋼今天以一頭鮮明金髮現身記者會，分享近年到美國獨立聯盟、澳職的心境，也期待今年重返日職二軍，由於合...

日職／找達比修請益 陽岱鋼體驗二刀流佩服大谷

台灣好手陽岱鋼今年球季重返日職，加入二軍新軍Oisix新潟Albirex，球迷或許有機會看到他展現「二刀流」，重現202...

日職／美式vs.日式差在哪 陽岱鋼給答案：細膩方向不同

職棒場上的美式訓練、日式訓練方式異同，常常成為球迷討論焦點，曾效力日職15年的台灣好手陽岱鋼，結合近年在美國獨立聯盟打拚...

木棒聯賽／張峻瑋甩開負面標籤奪MVP 準完投助穀保二連霸

穀保家商今天在冠軍戰對上宿敵平鎮高中拚出逆轉勝，古定玄4局下關鍵2分打點安打，以及先發投手張峻瑋6.2局準完投演出，終場...

木棒聯賽／季軍戰自請登板後援勝 陳勇志一句話讓教練感動

高中木棒聯賽普門中學投手陳勇志拚勁十足，季軍戰自請登板後援，一句「你的事就是我的事」讓教練團超感動，投1.1局無失分，助...

日職／旅美旅澳2年 陽岱鋼返日職許願重現二刀流

旅外好手陽岱鋼返台，昨天以一頭鮮明金髮現身記者會，分享近年從美國、澳洲到重返日職二軍的心路歷程，甚至許下重現「二刀流」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。