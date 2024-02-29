日職／旅美旅澳2年 陽岱鋼返日職許願重現二刀流

旅外好手陽岱鋼返台，昨天以一頭鮮明金髮現身記者會，分享近年從美國、澳洲到重返日職二軍的心路歷程，甚至許下重現「二刀流」的心願，雖然即將到新球隊報到，但他也不忘前隊友，拚看看趕場參與讀賣巨人90周年紀念台灣試合。

陽岱鋼2021年結束與巨人隊5年合約後，陸續加盟美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊、高點搖椅隊，中間還到澳職布里斯本俠盜隊效力，今年初和新成立的日職二軍Oisix新潟Albirex隊簽約，暌違3年返日打球。

陽岱鋼透露，會決定回到日職，是因為大前輩稻葉篤紀的聯繫，「他希望二軍的比賽能夠更受到矚目。」看見Oisix新潟Albirex全隊朝一軍發展的心意，陽岱鋼也期待藉由自己，讓更多台灣人認識這支球隊。

回顧過去兩年旅美、旅澳生涯，陽岱鋼認為收穫很多，尤其前年登板投球1局、無失分更讓他津津樂道，還向老友達比修有請益投球訣竅，期待回到日職也有機會投球，「這是我的目標。」

Oisix新潟Albirex將在3月1日、2日與日本火腿隊二軍交手，陽岱鋼今天就要飛日本報到，但不放棄參加2日、3日讀賣巨人交流賽的機會，「如果時間來得及，會趕回來跟隊友吃個飯。」

巨人交流賽3月3日將上演重頭戲，「亞洲巨砲」呂明賜重穿巨人球衣，與另名巨人退役台將姜建銘一同在台北大巨蛋擔任開球貴賓。