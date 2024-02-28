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木棒聯賽／旅外潛力股對決 平鎮教頭看林維恩U18洗禮更成長

中央社／ 嘉義28日電
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰28日由平鎮高中與穀保家商爭冠，平鎮派出畢業就有望旅外的左投林維恩先發，主投4局失2分，最終吞下敗投。中央社
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰28日由平鎮高中與穀保家商爭冠，平鎮派出畢業就有望旅外的左投林維恩先發，主投4局失2分，最終吞下敗投。中央社

高中木棒聯賽平鎮高中左投林維恩冠軍戰投4局失2分吞敗，平鎮拿下亞軍；儘管冠軍戰吞敗，但總教練吳柏宏看見成長，兩隊先發投手經歷U18世界盃大賽洗禮不畏大場面，「是場漂亮的比賽」。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰平鎮高中與穀保家商爭冠，平鎮派出畢業就有望旅外的左投林維恩先發，穀保先發投手張峻瑋也是旅外潛力股，兩人都是去年U18世界盃棒球賽台灣代表隊國手。

林維恩今天前3局沒有失分，4局下接連被敲4支安打、投出1次保送，失掉2分，今天總計用75球投4局，被敲出6支安打，投出2次三振、3次保送，失掉2分責失分，球隊以1比2吞敗、拿下亞軍，林維恩是敗投。

林維恩此次木棒聯賽前3階段出賽不多，總教練吳柏宏表示，本來就設定好，站在保護球員的立場，冠亞軍戰再讓林維恩登板先發，也可能中間太長一段時間沒有實戰投打對決，所以今天感覺難免有點影響。

吳柏宏表示，沒能替球隊守住勝利，感覺得出來林維恩很懊惱，但也一直鼓勵他上場就是盡全力，不要比完賽過後再來後悔，今天這場比賽兩邊球員都表現的很精彩，比數緊咬、大家都盡力了，「這是一場很漂亮的比賽」。

吳柏宏是去年U18世界盃棒球賽台灣隊總教練，林維恩和張峻瑋兩人的成長他也看在眼裡，他表示，過去可能有些很有實力的球員，但面對大場面時會沒辦法發揮，但兩人經過U18洗禮，心態成長很多，面對大場面也不畏縮，明顯看到兩人的提升。

平鎮高中 棒球 穀保家商

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