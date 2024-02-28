木棒聯賽／張峻瑋甩開負面標籤奪MVP 準完投助穀保二連霸

穀保家商今天在冠軍戰對上宿敵平鎮高中拚出逆轉勝，古定玄4局下關鍵2分打點安打，以及先發投手張峻瑋6.2局準完投演出，終場以2：1勝出，達成高中木棒聯賽二連霸。

穀保、平鎮今天不約而同派出被看好有旅美潛力的投手先發，張峻瑋、林維恩都是U18國手，張峻瑋全場僅被敲出4支安打，投出5次三振、2次四死球，最快球速153公里，拿下勝投與MVP大獎。

平鎮在2局上先馳得點，不過穀保到4局下攻佔滿壘，古定玄適時一擊打回2分，讓張峻瑋投起來更有信心，6.2局投完因用球數達100球，最後一人次再交由陳睦衡以再見三振收尾。

穀保總教練鄭志強表示，張峻瑋一直想投平鎮，今天控球及壓制對方中心打者很完美，可以控在好球帶兩邊。

張峻瑋說，之前對平鎮沒先發過，但心情上覺得一定可以，對於冠軍戰交給自己有心理準備，雖然開賽不穩有些緊張，隊友打回2分後更緊張，「這是高中最後一次大家一起合體比賽，選拔賽可能就沒機會了。」

張峻瑋去年曾有負面新聞，他說，歷經這段時間的沉澱，要專心在球隊上，把心態調整好，「鄭教練會陪伴我，他說『融入球隊很簡單，看你自己要不要做而已。』」

穀保全場揮出6支安打，鄭志強提到，自第一階段開始，只要對到左投手，就要選手想像是林維恩，這種意象訓練很重要，幫助很大，才能突破。

敲出關鍵安打的古定玄說，林維恩今天控球沒那麼準，以直球為主，當下就是相信自己，打第八棒比較沒壓力，有較多直球可以攻擊。

鄭志強在本學年度接掌兵符，賽後他忍不住感動落淚說到，「這一個冠軍很難忘，我想送給周教練(前教頭周宗志)，他滿辛苦的，選手、教練都看在眼裡，我只是延續他的風格，願意陪伴小孩子。」