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日職／陽岱鋼現身！重返日本有稻葉牽線 暫不想中職

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日職／陽岱鋼現身！重返日本有稻葉牽線 暫不想中職

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陽岱鋼今年重返日本球壇，加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，今天在台灣舉辦記者會。記者侯永全／攝影
陽岱鋼今年重返日本球壇，加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，今天在台灣舉辦記者會。記者侯永全／攝影

好久不見！旅外好手陽岱鋼今天以一頭鮮明金髮現身記者會，分享近年到美國獨立聯盟、澳職的心境，也期待今年重返日職二軍，由於合約帶有彈性，有機會力拚一軍，至於外界好奇是否考慮中職？陽岱鋼僅表示：「先做好這一步。」

陽岱鋼今年重返日本球壇，加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex，所屬經紀公司展逸國際行銷今天特地為他舉辦記者會，陽岱鋼透露，會決定回到日職，是因為一位大前輩的聯繫。

「在美國的時候，前輩稻葉篤紀聯絡我。」陽岱鋼說，稻葉篤紀希望二軍的比賽能夠更受到矚目，而新成立的Oisix新潟Albirex也是很努力想要朝一軍發展，「自己也希望藉由這個機會，讓台灣更多人知道這支球隊，希望大家可以到新瀉來看我們比賽。」

而Oisix新潟Albirex成軍後的第一場比賽，正是3月1日、2日在火腿隊主場Es Con Field與火腿二軍交手，屆時擔任監督的稻葉篤紀也會在場，陽岱鋼今天在台灣開完記者會後，明天就要飛往日本報到，屆時也會參加新球隊記者會。

隨著吳念庭、張奕今年投入中職選秀，不少球迷也好奇是否有機會在台灣看到陽岱鋼獻技，陽岱鋼表示，自己跟中職長官們都有保持聯繫，想要學習的地方還很多，「大家會很好奇嘛，但要有第一步才有下一步，謹慎去思考，自己還有一些規劃，以此為優先，先不想太多。」

今年中職重返六隊規模，陽岱鋼認為這對台灣棒球發展是好事，更多球迷願意進場看球，對於吳念庭、張奕的決定也給予祝福，年底的世界棒球12強則不敢多想，「如果我是教練的話（就會想）。」

中職選秀 稻葉篤紀 陽岱鋼

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