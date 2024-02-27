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中職／大巨蛋場次8成5有兄弟 9月賽程一挪變出4連戰
中華職棒35年賽程公布，台北大巨蛋即將成為史上舉辦中職一軍賽事的第19座球場，今年毫無意外以中信兄弟隊踏進大巨蛋的次數最多，27場就有23場有兄弟，樂天桃猿隊則是最少的2場。
今年將在大巨蛋進行27場比賽，以主場球隊分布來看，分別是味全龍隊10場、兄弟8場、台鋼雄鷹隊5場、統一獅隊4場。客場則以兄弟被「欽點」最多次，15場在這裡當客隊。
不分主客場的話，兄弟23場遙遙領先，接著是龍隊10場、雄鷹9場、獅隊6場、富邦悍將隊4場、猿隊2場。
龍隊搶頭香在開幕系列戰踏進大巨蛋，將在3月30、31日分別對戰猿隊、兄弟，兄弟則緊接著在4月3日、4日在大巨蛋迎戰雄鷹，龍隊、兄弟都將大巨蛋選為今年主場開幕戰起點。
今年在大巨蛋的賽程多以周五到周日的三連戰為主，其中在去年11月公布單純只有交戰組合、無地點的賽程表時，放在9月13日的兄弟、龍隊之戰，在最終定案的版本中挪到周一的9月16日，正好銜接前後賽程，形成大巨蛋4連戰，對於進退場等場租成本相對有利。
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