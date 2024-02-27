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中職／賽程公布！27場大巨蛋 811象鷹之戰盛夏打2點不怕

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職公布新球季賽程。圖／中華職棒提供
中職公布新球季賽程。圖／中華職棒提供

中華職棒35年例行賽即將到來，聯盟今天正式公布賽程表，確定27場在台北大巨蛋，主場賽事以味全龍隊10場最多，不分主客場則是中信兄弟隊23場最多，開幕戰就從3月30日台北大巨蛋龍隊迎戰樂天桃猿隊展開。

中職棒重回六隊規模，今年一軍例行賽共安排360場賽事，今年共計使用11座棒球場，台北大巨蛋從去年起開始掀起討論熱潮，開幕戰選定台北大巨蛋舉行，成為例行賽所使用的第19座球場，龍隊、兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊的主場賽事都能在台北大巨蛋看到。

開幕戰隔天展開一日三地之賽事，台北大巨蛋上演龍象大戰；雄鷹和猿隊則在桃園球場交手；台南球場由富邦悍將和獅隊進行比賽，這兩隊也將在4月3日回到北台灣，主、客對調進行今年的新莊球場首戰。

高雄澄清湖球場經過整修將重新啟用，4月5日雄鷹一軍主場首戰，將與悍將於澄清湖球場展開三連戰；同日天母球場賽事，則由主場球隊龍隊迎戰獅隊。兄弟4月12日回到洲際棒球場，三連戰碰上龍隊。

花蓮球場今年首場賽事在4月16日進行，雄鷹作東與龍隊進行兩天比賽，5月7至8日迎來台東球場本季首戰，由悍將交手雄鷹。

下半季賽程將於7月5日開打，今年嘉義市球場的首場比賽由雄鷹擔任主場球隊，8月4日將對上獅隊。斗六球場今年僅2場比賽，8月21至22日由龍、猿過招。

另外，今年聯盟與球團協議於本季試行不同之開賽時間，各隊可選擇一個周六或周日調整開賽時間。4月28日編號第64場悍將和龍隊賽事，開賽時間調整為17:05；8月11日雖是盛夏季節，但有台北大巨蛋作為後盾，編號第255場雄鷹和兄弟賽事開賽時間調整為14:05。

中職公布新球季賽程。圖／中華職棒提供
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台鋼雄鷹 棒球 樂天桃猿

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