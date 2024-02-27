快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

木棒聯賽／陳世展先發率東體搶勝 當爸爸生日禮物

中央社／ 嘉義27日電
台東體中(圖)擊敗大理高中。學生棒聯提供
台東體中(圖)擊敗大理高中。學生棒聯提供

高中木棒聯賽台東體中今天排名賽與大理高中交手，台東體中下勾投手陳世展先發6局僅失1分好投，率隊以3比1搶勝，陳世展兌現與爸爸約定，拿勝投送爸爸當生日禮物。

台東體中上屆木棒聯賽拿下季軍、為隊史最佳成績，112學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事8強就碰上平鎮高中，吞敗止步、落入排名賽，今天與大理高中交手，台東體中派出下勾投手陳世展先發。

陳世展首局讓對手3上3下，2局被首名打者敲出二壘打、但力守不失分，4局再有危機，單局被敲3支安打失掉1分，及時回穩、沒有多掉分數。

陳世展今天總計用86球投6局，被敲出6支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

陳世展的爸爸陳盈明是台東體中棒球隊後援會會長，此次木棒聯賽全程到場支持，今天過生日、兒子兌現承諾拿勝投送他當生日禮物。

台東體中開賽就有攻勢，1局下靠著保送、盜壘、犧牲觸擊，2人出局後馬承恩安打送回第一分，3局下再靠著林泊廷、林浩震接連安打，馬承恩三壘打再添2分保險分，馬承恩單場2安包辦3分打點、表現也很亮眼。

台東體中今天搶勝，明天將與美和中學爭最佳第5名成績，另外7、8名排名賽則由玉里高中與大理高中交手。

平鎮高中 棒球

延伸閱讀

木棒聯賽／哀宥宇「威風八面」完封勝 平鎮與穀保爭冠

木棒聯賽／黃仲翔懂得玩弄打者先發好投 穀保力克鶯歌冠軍戰

木棒聯賽／邱立璿先發好投平鎮搶勝 與普門爭冠軍戰門票

木棒聯賽／徐翔聖2局飆5K還敲安 面對壓力學會轉念

相關新聞

中職／猿隊「大清洗」選手人數未達門檻 龍5洋投直接註冊4人

中職聯盟今天公布各球團季前註冊球員名單，去年季後經歷一波「大清洗」的猿隊，目前全隊僅60人為6隊最少，扣掉4名自主培訓球...

木棒聯賽／陳世展先發率東體搶勝 當爸爸生日禮物

高中木棒聯賽台東體中今天排名賽與大理高中交手，台東體中下勾投手陳世展先發6局僅失1分好投，率隊以3比1搶勝，陳世展兌現與...

木棒聯賽／哀宥宇「威風八面」完封勝 平鎮與穀保爭冠

高中木棒聯賽4強平鎮高中與普門中學交手，平鎮先發投手哀宥宇「威風八面」7局完封壓制、許庭綸首局首打席開轟，終場以4比0搶...

中職／啦啦隊短今生病上工還遭酸民嗆「報應」她無奈回應了

中信兄弟隊啦啦隊人氣成員短今擁有高挑身材，加上活潑搞怪個性，獲得許多粉絲支持。她日前發文自曝元宵節表演當天身體出狀況，緊急到醫院掛急診，治療後仍敬業完成演出，沒想到竟有酸民嗆她，讓她無奈地用18字回應

木棒聯賽／黃仲翔懂得玩弄打者先發好投 穀保力克鶯歌冠軍戰

高中木棒聯賽4強「新北內戰」穀保家商與鶯歌工商交手，穀保先發投手黃仲翔儘管調整不到最佳，但學會「玩弄打者」，6局無失分好...

中職／悍將會員招募起跑 最頂的亞瑟傳奇有選手手繪生日禮

富邦悍將隊2024年家族會員招募即將開跑，今年度將延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。