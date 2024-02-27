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中職／猿隊「大清洗」人數未達1門檻 龍隊5洋投直接註冊4人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂樂天桃猿隊歷經球隊大清洗後，新球季註冊56人，為各隊最少。中央社
樂樂天桃猿隊歷經球隊大清洗後，新球季註冊56人，為各隊最少。中央社

中職聯盟今天公布各球團季前註冊球員名單，去年季後經歷一波「大清洗」的猿隊，目前全隊僅60人為6隊最少，扣掉4名自主培訓球員，註冊加合約所屬只有56人，未達到可簽自行培訓球員的門檻。

味全龍隊目前有73名球員為6隊最多，包括46名註冊球員、23名合約所屬球員、3名自主培訓選手、1名測試洋將，接著是中信兄弟隊70人、富邦悍將隊69人、台鋼雄鷹隊68人、統一獅隊61人，猿隊60人最少。

值得注意的是，根據中職規章所述，球團「註冊」及「合約所屬球員」總數若未達60人，不得簽訂自行培訓球員。

獅隊61人為52名註冊球員、9名合約所屬球員，已經達到這項規定門檻，目前陣中洋將也都還尚未註冊。然而猿隊是註冊加合約所屬只有56人，目前註冊兩名洋將為鈴木駿輔、威能帝，加上霸威斯、魔神樂也僅58人，按照目前陣容，無法在選秀前簽訂自行培訓合約觀察選手。

其他4隊洋將都已全數提交，值得注意的是，同樣超過洋將人數限制的兄弟和龍隊，兄弟5人都列合約所屬，龍隊則是直接註冊鋼龍、艾璞樂、伍鐸、鋭歐，荷雷拉則為測試洋將，等於亮牌開季註冊的4洋投。

中職 台鋼雄鷹 富邦悍將

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