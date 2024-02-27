聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊「大清洗」人數未達1門檻 龍隊5洋投直接註冊4人
中職聯盟今天公布各球團季前註冊球員名單，去年季後經歷一波「大清洗」的猿隊，目前全隊僅60人為6隊最少，扣掉4名自主培訓球員，註冊加合約所屬只有56人，未達到可簽自行培訓球員的門檻。
味全龍隊目前有73名球員為6隊最多，包括46名註冊球員、23名合約所屬球員、3名自主培訓選手、1名測試洋將，接著是中信兄弟隊70人、富邦悍將隊69人、台鋼雄鷹隊68人、統一獅隊61人，猿隊60人最少。
值得注意的是，根據中職規章所述，球團「註冊」及「合約所屬球員」總數若未達60人，不得簽訂自行培訓球員。
獅隊61人為52名註冊球員、9名合約所屬球員，已經達到這項規定門檻，目前陣中洋將也都還尚未註冊。然而猿隊是註冊加合約所屬只有56人，目前註冊兩名洋將為鈴木駿輔、威能帝，加上霸威斯、魔神樂也僅58人，按照目前陣容，無法在選秀前簽訂自行培訓合約觀察選手。
其他4隊洋將都已全數提交，值得注意的是，同樣超過洋將人數限制的兄弟和龍隊，兄弟5人都列合約所屬，龍隊則是直接註冊鋼龍、艾璞樂、伍鐸、鋭歐，荷雷拉則為測試洋將，等於亮牌開季註冊的4洋投。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言