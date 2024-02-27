木棒聯賽／黃仲翔懂得玩弄打者先發好投 穀保力克鶯歌冠軍戰

高中木棒聯賽4強「新北內戰」穀保家商與鶯歌工商交手，穀保先發投手黃仲翔儘管調整不到最佳，但學會「玩弄打者」，6局無失分好投壓制，率隊以7比0、6局搶勝、連2屆晉級冠軍戰。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強今天由上屆冠軍穀保家商與鶯歌工商交手，穀保派出高三投手黃仲翔先發，比賽前半段稍微有狀況，前3局都有讓對手上到得點圈，但力守不失分。

黃仲翔4局過後越投越穩，今天總計投6局被敲出5支安打，投出5次三振、3次四壞保送，無失分，最快球速147公里，好投壓制率隊搶勝、晉級冠軍戰，挑戰2連霸只差一步。

穀保家商今天2局下靠著保送、失誤、犧牲觸擊、葉弘仁跑出內野安打，帶有2分打點，3局下再靠著劉承佑、宋柏翰接連安打、觸擊戰術跑回第3分。

穀保5局下再啟攻勢，陳睦衡敲安，宋柏翰選到四壞保送，李安家安打添分，許子謙補上安打送回團隊第5分，6局下再靠著觸身球保送、何品室融安打、失誤、陳睦衡補上安打送回團隊第7分，提前拿下比賽勝利。

穀保總教練鄭志強表示，感覺得出來黃仲翔今天有點小緊張，但以他現在的能力，可以調整比賽節奏。黃仲翔前3個階段都是後援出賽，今天是首場先發，鄭志強解釋，主要是考量黃仲翔投球量多，前面比賽刻意讓他多休息。

黃仲翔表示，去年底打完新北城市U18棒球邀請賽有點不舒服，稍微影響調整，所以這次木棒聯賽前面才以後援出賽，今天先發開賽有狀況，主要也是太想要催球速，但後來轉換想法，現在球速差不多就是這樣，狀況不好的狀態下要懂得用不同投球策略。

黃仲翔透露，今天比賽策略就是玩弄打者，把變化球投到位、誘使打者出棒。黃仲翔目前高三，畢業後是否投入選秀還在考慮中，他表示，這段期間會繼續維持技術和重量訓練、強化核心。

葉弘仁手指縫4針回歸 木棒聯賽4強跑出關鍵內野安

112學年度高中木棒聯賽4強27日由穀保家商與鶯歌工商交手，穀保野手葉弘仁（左）先前因觸身球保送手指縫4針，回歸後狀況不好仍適時建功，內野安打改判成關鍵，幫助球隊取得2比0領先。（學生棒球運動聯盟提供）

高中木棒聯賽4強穀保家商今天與鶯歌工商交手，穀保葉弘仁先前因觸身球保送手指縫4針，回歸後狀況不好也適時建功，內野安打改判成關鍵；葉弘仁游擊守備評價高，偶像是陳江和。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強穀保家商今天與鶯歌工商交手，穀保高二野手葉弘仁先發打9棒、守游擊。

穀保2局下靠著保送、失誤、犧牲觸擊，2人出局後攻占二、三壘，葉弘仁敲出內野滾地球，一開始被判定出局，重播輔助判決後改判內野安打、帶有2分打點，幫助球隊取得2比0領先，穀保總教練鄭志強點出是關鍵。

葉弘仁今天單場1安2打點，6局還獲得觸身球保送、也替球隊再跑回1分。穀保終場以7比0、6局搶勝，連2屆晉級冠軍戰。

葉弘仁透露，先前比賽遭觸身球保送打到右手手指，縫了4針，休息約2週完全沒訓練，打擊近況沒有調整好，沒有模擬實戰的感覺，有點怕會跟不上球，今天壘上有人時打擊只想著要打到球，跟著投手的直球打，一開始撲壘就覺得是安全上壘。

葉弘仁雖然才高二，但游擊守備無論範圍、傳球、判斷都不錯，在現階段高中游擊手來說評價在前段班；葉弘仁也對守備有信心，他透露以前欣賞的對象是陳江和，現在喜歡中職中信兄弟游擊手江坤宇。