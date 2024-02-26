木棒聯賽／徐翔聖2局飆5K還敲安 面對壓力學會轉念

鶯歌工商投手徐翔聖的準日職球員身分是矚目焦點，面對壓力學著轉念思考，今天木棒聯賽出賽投打有表現，後援2局飆5K延長賽替球隊穩守，還有1安1打點，率隊搶勝晉級4強。

鶯歌工商台日混血投手徐翔聖去年底在日職育成球員選秀會中獲得東京養樂多燕子隊指名，成為準日職球員，畢業後與球隊完成簽約就能如願展開職棒生涯。

準職棒球員身分會被放大檢視表現，徐翔聖坦言一開始也覺得是壓力，感覺不能表現不好，但轉換想法，現在很多隊友為了要拚身價讓球探看到，也承受不小壓力，自己已確定方向也比較篤定，可以專注眼前每場比賽、幫助球隊贏球。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強鶯歌工商與玉里高中交手，徐翔聖今天7局登板後援雖先投出觸身球保送，但接著連飆3次三振，8局續投再投出2K，今天總計2局投5K、無失分，最快球速148公里，沒有失分，率隊延長賽8局以4比1搶勝、晉級4強。

徐翔聖升上高三後比較少打擊，但今天延長賽第8局打擊也敲出帶有打點的安打，他笑說，很久沒打擊，也可能是高中生涯最後一支安打。

面對比賽後半段危機，徐翔聖穩守不失分，鶯歌總教練王傳家表示，徐翔聖是目前陣中最穩定戰力，登板投球無論球質、變化球犀利度都在掌握中，陣中雖然也有U18國手資歷的好手，但還是欠缺一點細膩度。

徐翔聖表示，今天登板沒有特別去想要拚三振，主要想讓對手打不好，一開始投出觸身球保送是還沒有進入狀況，比賽前半段在場邊觀察，也有發現對手跟不太上速球，所以今天多以速球為主，收到不錯成效。