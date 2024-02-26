木棒聯賽／曾偉喆先發飆150公里 鶯歌延長賽搶勝晉4強

高中木棒聯賽鶯歌工商今天與玉里高中交手，鶯歌先發投手曾偉喆飆最速150公里、5局無責失分，鶯歌6局靠高崇哲安打送回追平分，延長賽再靠失誤超前比數，以4比1搶勝晉級4強。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽鶯歌工商與玉里高中交手，鶯歌先發投手曾偉喆表現不差，前3局雖被敲出1支安打，但沒有失分，4局2人出局後隊友出現守備失誤讓打者上到壘包，後被敲出安打，再因為雙盜壘戰術失掉1分。

曾偉喆今天總計投5局僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、4次三振，失掉1分非責失分，現場球探測到最快球速約有150公里、無關勝敗。

鶯歌比賽前半段落後，6局上1人出局後范振哲、曾偉喆接連安打，高崇哲適時安打送回追平分；兩隊鏖戰至延長賽第8局，8局上鶯歌靠著犧牲觸擊、失誤一口氣跑回2分，徐翔聖安打替球隊再添1分保險分。

徐翔聖今天後援2局沒被敲出安打，投出1次觸身球保送，投出5次三振、無失分，球隊搶勝、徐翔聖為勝投。

鶯歌總教練王傳家表示，玉里先發投手張宥謙投得好，所以比賽前半段久攻不下，想要從對方投手手上拿到很多分數不容易，所以投手群有效壓制也是關鍵，緊咬比分才有機會。

高崇哲今天單場2安、敲出追平比數安打，王傳家表示，高崇哲本來就是有打擊實力的球員，也有衝勁，但有時候想法太多，也比較悶燒，一直鼓勵他說場上要放開，關鍵時刻不要顧慮、要果斷。

鶯歌搶下今天比賽勝利，明天4強將是「新北內戰」、與穀保家商交手，兩隊是熟悉的對手，王傳家笑說：「會很好看」。