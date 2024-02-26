快訊

焚化廠灰渣、養雞場都要來...這偏鄉好無奈 養殖戶苦嘆：如三等公民

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

木棒聯賽／曾偉喆先發飆150公里 鶯歌延長賽搶勝晉4強

中央社／ 嘉義26日電
鶯歌先發投手曾偉喆。學生棒聯提供
鶯歌先發投手曾偉喆。學生棒聯提供

高中木棒聯賽鶯歌工商今天與玉里高中交手，鶯歌先發投手曾偉喆飆最速150公里、5局無責失分，鶯歌6局靠高崇哲安打送回追平分，延長賽再靠失誤超前比數，以4比1搶勝晉級4強。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽鶯歌工商與玉里高中交手，鶯歌先發投手曾偉喆表現不差，前3局雖被敲出1支安打，但沒有失分，4局2人出局後隊友出現守備失誤讓打者上到壘包，後被敲出安打，再因為雙盜壘戰術失掉1分。

曾偉喆今天總計投5局僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、4次三振，失掉1分非責失分，現場球探測到最快球速約有150公里、無關勝敗。

鶯歌比賽前半段落後，6局上1人出局後范振哲、曾偉喆接連安打，高崇哲適時安打送回追平分；兩隊鏖戰至延長賽第8局，8局上鶯歌靠著犧牲觸擊、失誤一口氣跑回2分，徐翔聖安打替球隊再添1分保險分。

徐翔聖今天後援2局沒被敲出安打，投出1次觸身球保送，投出5次三振、無失分，球隊搶勝、徐翔聖為勝投。

鶯歌總教練王傳家表示，玉里先發投手張宥謙投得好，所以比賽前半段久攻不下，想要從對方投手手上拿到很多分數不容易，所以投手群有效壓制也是關鍵，緊咬比分才有機會。

高崇哲今天單場2安、敲出追平比數安打，王傳家表示，高崇哲本來就是有打擊實力的球員，也有衝勁，但有時候想法太多，也比較悶燒，一直鼓勵他說場上要放開，關鍵時刻不要顧慮、要果斷。

鶯歌搶下今天比賽勝利，明天4強將是「新北內戰」、與穀保家商交手，兩隊是熟悉的對手，王傳家笑說：「會很好看」。

球速 穀保家商

延伸閱讀

木棒聯賽／197公分巨投蕭齊先發勝 獲讚「想拚旅外好手的樣子」

木棒聯賽／張峻瑋飆速154公里後援關門 穀保晉4強

MLB／鄭宗哲替補1打席沒安打 本季春訓首安再等等

木棒聯賽／張育豪延長賽超前安 率普門晉級8強

相關新聞

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

味全龍今天正式宣布啦啦隊女神林襄重磅加盟，林襄也在個人FB和IG轉發這項消息，吸引許多名人留言朝聖，包含台北市長蔣萬安。 林襄在FB發文分享加盟味全龍的喜悅，「希望大家今年都可以與龍共舞，成為人

巨人軍來台／巨人正式公布訪台豪華陣容 坂本勇人、菅野智之確定出征

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日將在台北大巨蛋開打，巨人軍今天公布出賽名單，由新任...

中職／公布了！士林在地的林襄加入小龍女 330初登場

味全龍隊季外補強動作頻頻，今天正式公布啦啦隊女神的新戰力，擁有250萬粉絲，在日本被譽為「啦啦隊奇蹟」的超人氣女神林襄，...

木棒聯賽／曾偉喆先發飆150公里 鶯歌延長賽搶勝晉4強

高中木棒聯賽鶯歌工商今天與玉里高中交手，鶯歌先發投手曾偉喆飆最速150公里、5局無責失分，鶯歌6局靠高崇哲安打送回追平分...

中職／張政禹226場、719打席未開轟 出賽破百掛零還有這些人

中職新球季將於3月30日開打，對很多「非長打型」的球員來說，想要完成生涯首轟仍是很大挑戰，味全龍隊內野手張政禹就是其中之...

棒球／台加混血選手夯追平滿貫砲 卻因甩棒遭驅逐出場

台加混血選手林台加（Tyler Wilson）今天在大學賽事轟出追平滿貫砲，沒想到卻因甩棒動作，遭主審驅逐出場。 林台加目前就讀亞利桑納大峽谷大學，今天面對內布拉斯加大學，5局下球隊以4：8落後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。