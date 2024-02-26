中職／張政禹226場、719打席未開轟 出賽破百掛零還有這些人

中職新球季將於3月30日開打，對很多「非長打型」的球員來說，想要完成生涯首轟仍是很大挑戰，味全龍隊內野手張政禹就是其中之一，生涯出賽226場、719個打席未有全壘打，都是現役球員在一軍最長紀錄。

根據中職官網，現役球員有170人（包括投手）留下打擊紀錄，其中109人出現全壘打，包括15名打者只有1轟，台鋼雄鷹隊內野手郭永維過去效力樂天桃猿隊13季，合計出賽677場、1948個打席維持這個數字。

在61名未開轟的球員中，張政禹、陳偉漢（191場）、張閔勛（183場）、曾傳昇（128場）、馬傑森（123場）、葉子霆（112場）出賽數都破百，陳偉漢歷經一軍生涯6年確定退休，轉任中信兄弟隊助理教練。

這6名球員只有曾傳昇在一、二軍都未開轟，張閔勛在猿隊二軍280場比賽累積24轟（2020年7轟最多），張政禹4轟、馬傑森2轟，陳偉漢、葉子霆各1轟。

「大師兄」林智勝生涯303轟穩居中職史上第1，張泰山289轟、林益全208轟分居第2、第3，林泓育只差2轟成為第4位「200轟俱樂部」成員，目前24人達成百轟，蔣智賢只差3轟達陣，詹子賢、郭嚴文還差6轟。

中職從1990年開打至今，共有894人留下打擊成績，歷年309人未出現全壘打。