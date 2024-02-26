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木棒聯賽／古定玄多練外野也向邱鑫挖寶 攻守有表現

中央社／ 嘉義26日電
112學年度高中木棒聯賽穀保家商野手古定玄（圖）除了捕手位置，自請多練外野增加機會，26日對美和中學比賽攻守發揮、單場敲3安助隊搶勝晉級。中央社
112學年度高中木棒聯賽穀保家商野手古定玄（圖）除了捕手位置，自請多練外野增加機會，26日對美和中學比賽攻守發揮、單場敲3安助隊搶勝晉級。中央社

高中木棒聯賽穀保家商野手古定玄除了捕手位置，自請多練外野增加機會，先前也把握機會向職棒學長邱鑫討教，今天對美和中學比賽攻守發揮，單場敲3安助隊搶勝晉級。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商與美和中學交手，高二野手古定玄先發守中外野、攻守有表現，2局跑出內野安打、帶起球隊攻勢，3局再敲出安打，5局敲出個人單場第3安，幫助球隊以9比0、5局搶勝，晉級4強。

古定玄本來守備位置為捕手，穀保總教練鄭志強表示，球隊中還有捕手李安家，古定玄以捕手出賽機會不多，他國中階段是捕手、外野手都有練，教練團看重他的打擊能力，也希望讓他多個位置、增加火力串聯。

鄭志強表示，古定玄本來就有不錯腳程，本來以為他守左外野不錯，後來嘗試讓他守中外野，發現對於飛球的判斷和左右移動範圍也都不錯。

鄭志強表示，古定玄也算是有長打優勢的球員，但木棒聯賽主要還是團隊為重，有發現各隊交手時外野手會守得比較深遠，所以提醒球員要改變攻擊策略。

古定玄表示，其實高一時就一直有想要守外野的想法，多一個位置、多一個機會，學長邱鑫（現效力中職樂天桃猿隊）還沒畢業時，也會向其討教一些外野守備的問題。古定玄自評臂力不算好、傳球一直是相對弱的一環，但也有一直找方法加強。

樂天桃猿 穀保家商

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