棒球／台加混血選手夯追平滿貫砲 卻因甩棒遭驅逐出場

台加混血選手林台加（Tyler Wilson）今天在大學賽事轟出追平滿貫砲，沒想到卻因甩棒動作，遭主審驅逐出場。

林台加目前就讀亞利桑納大峽谷大學，今天面對內布拉斯加大學，5局下球隊以4：8落後時，他在滿壘時扛出右外野方向滿貫砲，沒想到回壘後，卻被主審驅逐出場。

從影片可見，林台加開轟後目送球過大牆，跑了好幾步後才將球棒甩掉，開始繞壘，沒有過多激情慶祝動作。主審這個判決受到不少球迷批評，紛紛在網路留言寫道，「噁心的判決」、「主審太搶戲」、「看不出有什麼錯」。

NCAA大學聯賽本季新增甩棒限制，棒子丟太高或接近一壘才甩棒，都是不被允許的。林台加甩棒時身旁無人，主審或許可以先給警告，但最終直接罰出場。

林台加的父親是前台灣大聯盟雷公隊加拿大籍洋投文雄（Steve Wilson），他在台灣與妻子結識，婚後育有兩子，2011年全家搬到美國。林台加去年打擊率有0.321，獲選WAC聯會第一隊；弟弟林立恩去年則入選U18中華青棒代表隊。