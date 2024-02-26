巨人軍來台／巨人正式公布訪台豪華陣容 坂本勇人、菅野智之確定出征

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日、3日將在台北大巨蛋開打，巨人軍今天公布出賽名單，由新任監督阿部慎之助率隊親征台灣，率人氣球星、4屆游擊手金手套得主坂本勇人，經典賽國手岡本和真、戶鄉翔征、大城卓三，以及王牌投手菅野智之等主力，陣容豪華、眾星雲集，將在3月掀起第1波棒球熱潮。

巨人看板35歲坂本勇人在台灣也相當有人氣，他是2006年日本職棒選秀巨人隊第一指名，職棒生涯今年將邁入第18年，6度獲選中央聯盟游擊手最佳九人、4次金手套，也是國家隊常客，包括2屆世界12強賽、2屆世界棒球經典賽，以及2020東京奧運棒球賽，都是日本武士隊的當家游擊手，今年守備位置將自游擊移防至三壘，受到相當大的關注，這次遠征台灣鎮守三壘，將跟中信兄弟隊5屆三壘手金手套王威晨對尬守備。

現年34歲菅野智之原本參加2011年日職棒選秀會，同時成為日本火腿與巨人的第一指名，最後由火腿抽到，但他一心想加入巨人，最後並未加盟火腿，隔年再度參加選秀會，如願被巨人第一指名選進，最後順利披上巨人軍戰袍，2013年在一軍首度登板就先發26場，奪13勝6敗、防禦率3.12；11年生涯有8季勝投達雙位數，3季奪中央聯盟勝投王，2017年包辦央聯防禦率王與勝投王，並獲得象徵投手最高榮譽的澤村賞。

來台灣的巨人隊陣中有3位為去年3月世界棒球經典賽國手，包括重砲岡本和真、投手戶鄉翔征及捕手大城卓三。27歲岡本和真連續在2020年、2021年拿下央聯全壘打、打點「雙冠王」，去年敲41轟再奪全壘打王，自2018年起連6個球季，單季全壘打數至少30支以上，產量相當驚人，9年生涯已累積206支全壘打。

23歲戶鄉翔征生涯5年，2020年出賽19場9勝6敗、防禦率2.76，逐漸展現投球威力，2022、2023年連2年取得12勝，是巨人重要的先發輪值之一，他已被預定是今年球季巨人在東京巨蛋主場開幕戰的先發投手；31歲大城卓三職棒生涯7年，去年出賽134場寫下個人生涯單季最多，119安、16轟、55打點、打擊率0.281都是生涯最佳成績，睽違3年後，再奪捕手最佳九人，坐穩巨人主戰捕手位置。

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讀賣巨人訪台名單如下：