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木棒聯賽／張峻瑋飆速154公里後援關門 穀保晉4強

中央社／ 嘉義26日電
穀保家商獲勝晉級4強。學生棒聯提供
穀保家商獲勝晉級4強。學生棒聯提供

高中木棒聯賽穀保家商今天8強賽與美和中學交手，穀保先發投手蕭齊投4局無失分，張峻瑋後援1局關門、飆速154公里，宋柏翰單場2安3打點，率隊以9比0、5局搶勝，晉級4強。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商今天在嘉義市立棒球場與美和中學交手，穀保派出巨投蕭齊先發，總計投4局僅被敲出1支安打，投出1次保送、3次三振，無失分。

張峻瑋5局接手後援，投1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，球隊內部測速最快球速154公里，替球隊守住勝利。

穀保今天1到5局除了第3局外都有得分攻勢，1局上靠著保送、失誤先跑回1分，李安家安打送回第2分，2局上古定玄內野安打，2人出局後靠著劉承佑安打添分，再靠著觸身球保送、宋柏翰二壘打送回2分。

穀保4局上攻勢再起，靠著保送、犧牲觸擊、陳睦衡安打添分，宋柏翰選到保送上壘，李安家二壘打再送回分數，穀保5局上靠著古定玄、何品室融安打、暴投、保送、宋柏翰安打攻勢串聯，單局再添2分保險分。

穀保搶勝晉級4強，總教練鄭志強也提到，這個比賽有發現各隊外野手對戰時都會守比較深遠，打深遠的球反而會被接殺，所以也有提醒球員攻擊上策略要調整，本屆目標還是要完成2連霸。

棒球 穀保家商

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