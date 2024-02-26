PLG／NBA冠軍長人奧帝回歸 國王找最佳洋將陣容

隨著春節後下半季賽程的展開，新北國王籃球隊積極備戰與布局，今天球團宣布，與上季離隊、擁有NBA冠軍戒的洋將奧帝（Austin Daye）完成簽約，在4月註冊大限前找尋最佳洋將陣容。

國王總經理毛加恩表示，奧帝過去場上場下表現都非常優異的球員，高籃球智商與外線火力在戰術上有極大的幫助，他與陣中其他5名洋將都是不同類型的洋將，他的回歸，能夠讓球隊在4月截止日前能夠嘗試各種搭配，找出最適合球隊爭冠的洋將組合。

現年35歲、身高207公分的奧帝，擁有6年NBA資歷，其中2014年隨著聖安東尼奧馬刺隊奪得NBA冠軍。上季為新北國王出賽7場，繳出16.7分、8.4籃板、2.9助攻、1.7阻攻、1.1抄截，進攻手段相當多元，而「抽板凳」的防守絕活更是讓對手禁區球員吃足苦頭。去年3月奧帝因生涯規劃提前終止合約後，曾效力其前東家義甲維多利亞自由女神（Victoria Libertas Pesaro）俱樂部，相隔將近一年再次回鍋新北國王。

毛加恩表示，奧帝過去的合作經驗相當良好，不只球場上的表現傑出，在休息室也樂於分享經驗與指導球技，離隊期間球隊依然保持密切聯繫，才有這次的機會。奧帝是名高智商的內線球員，國王隊擁有林書豪、楊敬敏、林書緯與李愷諺等許多頂尖的本土戰力，相信彼此會有很好的戰術配合，加上外線能力，也可以製造更大的進攻空間。

隨著本季的洋將制度，4月3日註冊大限之後能夠保留4名洋將，新北國王陣中已有上季年度洋將牧倫斯（Byron Mullens）以及曼尼高（Kenny Manigault）、米歇爾（Tony Mitchell）、安尼奎（Christian Anigwe）與亞外海登（Hayden Blankley）5名洋將。毛加恩表示，簽約奧帝也是為球隊「買保險」，6位洋將球風跟類型都不相同，接下來還有一個多月的時間，教練團能夠嘗試不同的搭配，找出最適合的洋將組合為季後賽做準備。

毛加恩透露，奧帝將在下周抵台，至於何時能夠出賽，將根據他的調整狀況而定，這部分將由教練團評估。