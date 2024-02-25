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木棒聯賽／陽黃柏憲三壘打帶士氣 台東體中晉8強

中央社／ 嘉義25日電
台東體中先發投手李育朋。學生棒聯提供
台東體中先發投手李育朋。學生棒聯提供

台東體中今天木棒聯賽第4階段與麥寮高中交手，陽黃柏憲首局三壘打、跑回球隊第一分帶起士氣，李育朋先發5局無失分，率隊以3比2搶勝、晉級8強，明天將與平鎮高中爭4強門票。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽今天開打，台東體中首戰與麥寮高中交手，台東體中首局就有攻勢，1人出局後陽黃柏憲敲出三壘打、盜本壘跑回第一分。

台東體中4局下攻勢再起，1人出局後蔡承恩、朱盟接連安打添分，余新喆補上安打送回團隊第3分。

台東體中先發投手李育朋投5局被敲出3支安打，投出2次四死球保送、無失分，黃宇昇中繼投1局無失分，王宇翔7局接手後援有危機，失掉2分其中有1分責失分，但沒有擴大失分危機，替球隊守住勝利，李育朋拿下勝投。

台東體中總教練陳峰岳表示，面對麥寮高中王牌投手徐磊，前面幾局打者有設定球種攻擊，陽黃柏憲三壘打開賽就帶起氣勢，打線適時串聯搶分也是關鍵。

台東體中上屆木棒聯賽拿下季軍、為隊史最佳成績，今天搶勝晉級8強，明天將碰上勁敵平鎮高中，陳峰岳表示，出發前設定的目標是4強，球員們自己的期望是突破最佳。

8強就要碰上勁敵平鎮，但陳峰岳認為壓力在平鎮身上，希望球員放開來打、全力突破，打擊可以突破、守備穩定性夠就有機會。

平鎮高中

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