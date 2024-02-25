中職／李多慧穿名牌內衣秀舞吸睛10萬人 網：太「腰瘦」

中職樂天桃猿啦啦隊李多慧，是否續約留隊，隨著新球季即將開打，是最近粉絲關注焦點，但不論最後果如何，她與台灣已結下不解之緣；於昨天李多慧在個人IG公布一段最新視頻，穿著名牌內衣露出小蠻腰熱舞，還寫了「easy」，顯見這舞一般人要跳起來頗有難度，網友大讚，「太漂亮了」、「太腰瘦」、「那個腰真的太不科學了！」

李多慧隨著過年期間在IG上傳穿旗袍相片，並祝大家新年快樂，可見她已逐漸融入台灣，而她的IG有140萬粉絲追蹤，台灣粉絲貢獻不少，而這則李多慧最新熱舞視頻，還有網友為了是否能用「老婆」稱呼而互嗆甚至要提告，成為有趣的討論，此一視頻有近15萬人按讚。

此外，李多慧最新IG限動還打她打電競遊戲的畫面，有著另一番風情。