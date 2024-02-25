木棒聯賽／陽念希持續突破 平鎮勝善化晉8強

高中木棒聯賽第4階段平鎮高中投手陽念希持續突破，今天先發3.2局失2分、無關勝敗，柯敬賢敲出個人本屆第2轟，率隊以10比2、5局擊敗善化高中，取得8強門票。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強決賽今天開打，平鎮高中首場比賽與善化高中交手，平鎮首局靠著柯敬賢2分砲取得領先。

平鎮今天派出高三投手陽念希先發，陽念希前3局雖都有小狀況，但沒讓對手得分，4局上續投被首名打者敲出安打，2人出局後投出四壞保送，接著又被敲出三壘打、失掉2分退場，哀宥宇接替登板、三振化解危機，幫助球隊守住平手局面。

平鎮4局下攻勢再起，單局敲出6支安打、對手發生4次守備失誤，單局攻下8分、奠定勝基。柯敬賢今天單場2支安打都是長打，4局敲出二壘打，貢獻3分打點，打擊表現亮眼。

陽念希總計投3.2局被敲出2支安打，投出4次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分、最快球速約149公里，無關勝敗，哀宥宇後援1.1局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，陽念希本屆木棒聯賽前2階段比賽定位先發，但壞球率偏高，農曆年間教練團有協助調整，第3階段短局數中繼出賽狀況不錯，速度和準度都有找回來，也投出生涯最速151公里。

吳柏宏表示，陽念希先前有一段時間沒投球，教練團希望可以測試他是否能拉長投球局數，今天壞球還是偏多，壘上有人時會比較著急，但他一直在突破。

平鎮本屆高三球員包括投手林維恩、野手柯敬賢是國內外球探長期追蹤焦點，畢業挑戰旅外不是問題，吳柏宏提到，看到同學有突出的表現，陽念希多少會心急，但他有能力、也期待有好的結果。

柯敬賢敲木棒聯賽第2轟 想拚李灝宇紀錄學長有提醒

高中木棒聯賽平鎮高中旅外潛力股柯敬賢今天敲出本屆個人第2轟；柯敬賢有「紀錄本」會記錄打擊表現和設定目標，他笑說，本來想突破學長李灝宇紀錄，學長提醒不心急，先求3轟目標。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強決賽今天開打，平鎮高中在大同技術學院棒球場與善化高中交手，平鎮強打柯敬賢先發打3棒、指定打擊，打擊有發揮。

柯敬賢1局下壘上有人時開轟、2分砲幫助球隊取得2比0領先，4局下再敲出二壘打，也帶有1分打點，單場2安都是長打、貢獻3分打點，木棒聯賽個人本屆第2轟出爐，也是高中生涯第8轟，幫助球隊以10比2、5局搶勝，晉級8強。

平鎮總教練吳柏宏表示，柯敬賢前2個階段打擊有點亂掉，農曆年後繼續打第3階段比賽，有提醒他調整心態、首轟也出爐，現在打擊狀況調整得不錯，揮擊的品質不錯。

柯敬賢透露有一個「紀錄本」，回到學校之後，都會把比賽的打擊狀況、打擊率、全壘打記錄下來，同時會設定目標，本屆木棒聯賽開打設定的目標，是超越學長、旅美好手「怪力男」李灝宇的單屆6發全壘打紀錄。

柯敬賢表示，前2個階段看著隊友紛紛開轟，也會心急全壘打還沒出現，也因為太想追求長打造成動作跑掉，也有跟學長李灝宇聊過，學長勉勵先從3轟開始設定、不要心急，第3階段終於開轟，今天再開轟、慢慢朝目標邁進。

柯敬賢是國內外球探追蹤焦點，畢業挑戰旅外沒有太大問題，他自評若要再提高層級，除了打擊爆發力外，也要更確實擊球；畢業後的事情先不多想，今年還可以再拚U18國手資歷、也是目標。

哀宥宇學林煜清螃蟹球有心得 木棒聯賽後援穩守搶勝

平鎮高中高二投手哀宥宇學林煜清的螃蟹球投出心得，今天木棒聯賽對善化高中比賽危機時登板後援穩守，投1.1局無失分率隊搶勝、晉級8強，哀宥宇笑說，想挑戰終結者角色，喜歡有壓力的感覺。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段16強賽今天開打，平鎮高中開賽首局靠著柯敬賢2分砲取得領先，善化4局上先追回2分，平手、三壘有人時，平鎮換上投手哀宥宇接手登板、三振化解危機，替球隊守住平手局面。

平鎮4局下抓準對方投手、守備都有狀況，單局敲出6支安打，加上對手4次守備失誤，一口氣攻下8分、奠定勝基，終場以10比2、5局搶勝，晉級8強；哀宥宇今天後援投1.1局無失分，最快球速約143公里，拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，哀宥宇雖然才高二，但前3個階段都是扛關鍵比賽的先發，球速雖然不是特別快，但控球不錯，有危機時才選擇安排讓他登板。

哀宥宇表示，過去先發出賽的機會比較多，不常在危機時登板，今天遇到狀況接手後援，想辦法解決打者。他也笑說，若有機會希望可以挑戰終結者角色，「喜歡有壓力的感覺。」

哀宥宇自曝變化球種有滑球、變速球，但變速球不太會跑，所以去年底黑豹旗青棒賽結束後，有向球隊教練林煜清學螃蟹球，學了2個月左右實戰使用，收到不錯的效果。

林煜清表示，球隊中的投手想要學螃蟹球其實都有教，但螃蟹球還要看每個人的握球感覺，目前投得最好的就是哀宥宇，可以有效製造打者揮空。他也稱讚哀宥宇高中階段球速進步滿多的，目前最快球速約有145公里。

對於哀宥宇透露想要挑戰終結者角色，林煜清表示，若要勝任終結者角色，控球要再更精準，但他場上投球沉穩，也算是有終結者的特質。