中職／悍將投手放榜 拿過進步獎的游朝惟未通過、留用范柏絜

富邦悍將隊春訓測試投手已有結果，領隊林華韋表示，游朝惟確定未通過測試，留下范柏絜，將給予正式合約，成為悍將一員。

悍將季後透過戰力外名單簽下江國謙，另外邀請蘇俊羽、游朝惟、范柏絜隨隊測試，日前蘇俊羽先一步決定引退、結束測試，游朝惟則在昨天接到通知，確定不會留用，范柏絜爭取到位置。

游朝惟在自辦熱身賽出賽兩場，狀況都不理想，昨天收到通知後在個人IG限時動態表露心聲，「接下來該怎麼走，棒球陪伴了我到現在，還想拚一年，還不想這樣留下遺憾的放棄棒球…。」

游朝惟以自主培訓的身分展開職棒生涯，代表作在2021年，一軍出賽51場、39.2局，防禦率僅2.95，拿下該年最佳進步獎，但此後不曾再於一軍出賽，今年陸續到統一獅、悍將隊測試都未通過測試。

范柏絜靠著好表現爭取到繼續留在職棒的機會。 截圖自悍將粉絲團

范柏絜在自辦熱身賽兩場皆繳出1局無失分，包括昨天面對台鋼雄鷹隊對上4到6棒，先讓魔鷹擊出內野滾地球出局，再連續K掉張肇元、紀慶然。