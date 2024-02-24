聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將投手放榜 拿過進步獎的游朝惟未通過、留用范柏絜
富邦悍將隊春訓測試投手已有結果，領隊林華韋表示，游朝惟確定未通過測試，留下范柏絜，將給予正式合約，成為悍將一員。
悍將季後透過戰力外名單簽下江國謙，另外邀請蘇俊羽、游朝惟、范柏絜隨隊測試，日前蘇俊羽先一步決定引退、結束測試，游朝惟則在昨天接到通知，確定不會留用，范柏絜爭取到位置。
游朝惟在自辦熱身賽出賽兩場，狀況都不理想，昨天收到通知後在個人IG限時動態表露心聲，「接下來該怎麼走，棒球陪伴了我到現在，還想拚一年，還不想這樣留下遺憾的放棄棒球…。」
游朝惟以自主培訓的身分展開職棒生涯，代表作在2021年，一軍出賽51場、39.2局，防禦率僅2.95，拿下該年最佳進步獎，但此後不曾再於一軍出賽，今年陸續到統一獅、悍將隊測試都未通過測試。
范柏絜在自辦熱身賽兩場皆繳出1局無失分，包括昨天面對台鋼雄鷹隊對上4到6棒，先讓魔鷹擊出內野滾地球出局，再連續K掉張肇元、紀慶然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言