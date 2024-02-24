中職／獅隊公布自辦熱身賽 11場在台南球場開放球迷免費入場

統一獅隊結束「高知行」，將在今天傍晚搭機返台，接下來繼續展開熱身賽行程，球團今天公布17場自辦熱身賽，從26日由獅隊B組碰上富邦悍將隊起跑，台南棒球場進行的11場開放球迷免費入場。

獅隊本周在日本高知原本排定3場比賽，最終只打2場，分別擊敗日本獨立聯盟高知鬥犬、南韓職棒韓華鷹隊二軍，昨天賽事因雨取消，改與日本職棒西武獅隊進行共同訓練。

獅隊今天傍晚搭機，預計晚間9點抵達台灣，明天球隊持續到亞太棒球村成棒副球場進行春訓訓練，下周起分別在台南市棒球場及亞太成棒副球場舉辦17場自辦熱身賽，對手包括富邦悍將、SSG登陸者一軍、培證英雄一軍及二軍、味全龍、台南市成棒隊、興富發棒球隊。

獅隊表示，目前規畫在台南棒球場的場次均免費開放球迷進場觀賽，而亞太棒球村成棒副球場無開放觀賽。