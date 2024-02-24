中職／熱身賽 台北大巨蛋打2場

台北大巨蛋迎接中華職棒賽事，確定從官辦熱身賽就開始，聯盟昨天公布賽程，3月16、17日在大巨蛋安排兩場比賽，有望挑戰熱身賽史上最高票房，上看萬人也不是不可能。

中職今年加入台鋼雄鷹隊、台北大巨蛋兩項全新元素，新球季備受期待，聯盟前天證實熱身賽將在大巨蛋打兩場，昨天公布完整賽程表，30場官辦熱身賽程將在台南、斗六、天母、新莊、大巨蛋5座球場登場。

配合各隊在南部春訓，近年熱身賽安排皆以南部球場為主，前一次在雙北舉辦熱身賽已是2018年，今年罕見一口氣納入3座雙北球場。大巨蛋更被看好衝出票房佳績，兩場比賽對戰組合也都納入頭號人氣球隊@@@中信兄弟@@@隊，衝刺票房意味濃厚，16日對戰味全龍隊、17日過招富邦悍將隊，都是大本營位於雙北的球隊。

熱身賽採單一票價販售，大巨蛋場次全票500元，其餘場次平日250元、假日300元，預售票皆有85折優惠，意即球迷還有以425元便宜體驗大巨蛋的機會。

史上官辦熱身賽票房紀錄為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，第二高則是2016年3月12日新莊球場兄弟、猿隊之戰5468人，第三名為2021年2月28日澄清湖球場兄弟、統一獅隊之戰4611人。